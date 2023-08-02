İkizler burcu Ağustos ayında gelecekte yaşayacakları hayat ile ilgili önemli kararlar alacaktır. Onlar hedeflerini belirleyeceği bir döneme giriş yapacak ve onların bu süreçte sona ermesini bekledikleri hukuki süreç sona erecektir. Burs sahipleri 1 Ağustos tarihinde kova burcunda gerçekleşen Dolunay zamanında belirledikleri hedefler ile önümüzdeki aylar için önemli temeller hazırlayacaktır. Onlar uzun bir yolculuğa da çıkacak ve çeşitli konular burç sahiplerinin kariyerlerini ilgilendiren noktada olacaktır.

Aslan burcunda 16 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan yeni ay ile beraber ikizler burçları için yeni iş bağlantıları yeni fırsatlar ve beklenmedik tatiller meydana gelebilir. Burs sahiplerini kariyer hayatları ile ilgili güzel gelişmelerde beklemektedir. Yeni ay deneyimleyecek ve onlar plansız olan bir tatile çıkacaktır. Aile, ev, yuvam ve yerleşime ait olan konularda ikizler burçları için önemli kararlar alınabilecektir. Diğer taraftan çeşitli toplantılar ve aile için önemli konuşmalar da yine ikizler burçları için gündemde yer alabilir. Onların zihinleri ışık hızında çalışmaya başlayacak ve iletişim trafikleri çok yüksek olacaktır. Borç sahipleri yakın çevrelerinden kuzenlerinden ve kardeşlerinden yeni ayda sürpriz haberler de alacaktır.

Güneş 23 Ağustos tarihinde Başak burcuna geçecek ve burç sahiplerinin gündemlerinde aile hayatı alacaktır. Onlar buralarda yer alan problemleri çözmekle kalmayacak ve birbirleri için yeni başlangıçlar yapmak isteyecektir. Onlar aile kavramına ve ailelerine hizmet edecek ve refaha giden yolun açıldığını görecektir.

Ağustos ayının son günlerinde ise ikizler burçları aile içi iletişimlerde bazı durumlarda tatsızlıklar yaşayabilecektir. 10 günlük bir retro sürecinde onlar ev içinde ortak kullanım alanları hakkında olan konularda uzlaşma noktasında zorluk yaşayacaktır. Burç sahipleri aile bireyleri ile uyum problemini de yeni günde yaşayabilir. Onlar kökleri ile olan ilişkilerini gözden geçirmeli ve bazı kötü alışkanlıklarının farkına varmalıdır.