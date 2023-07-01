İkizler burçları bir süredir üzerinde çalışma yaptıkları konularda artık kazanım elde edecek ve finansal anlamda kendilerini güçlü hissedecektir. Bu şekilde finansal dünyada da kim olduklarını ve hangi durumları mümkün olduğunu göreceklerdir. Onlar için yaşamlarına yeni bir bakış açısı getirmenin ve önemli olan durumun o köprüden geçmek olduğunu söylemek doğru olacaktır. İkizler burçları ve yükselen ikizler gerçek yeteneklerine yönelmeli ve bu konuda başarı göstermelidir. İkizler burçları için 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan oğlak dolunayı da pek çok önemli konuyu beraberinde getirecektir.

Evlilik, miras, ortaklık ya da evlilik çalışmalarına ait kazançların ve payların durumu kişinin kendini dönüştürmesi, sezgileri, kamu, ruhsal gelişim gibi durumlar devlet alanındaki işler ve tabi resmi işler gibi konular ikizler burçlarının hayatlarını etkileyecektir. Bu sebeple onlar devlet kapısı ile ilgili olan işleri varsa bitirebilir ya da yeni başlangıçlara yönelebilir.

10 Temmuz tarihinde yaşanacak olan Mars başak transiti ile ikizler burçları ev konuları ile ilgili sorunlar taşınmalar ve sıkıntılar yaşayabilecektir. Diğer taraftan aile büyükleriyle ilgili bazı problemler de ikizler burçları için bu dönemde baş gösterebilir durumda yer alacaktır. Böyle konularda özen göstererek hareket etmek onlar için tavsiye edilmektedir. Diğer taraftan sağlıkları ile ilgili aksilikler ve günlük rutinin bozulması ikizlere bu dönemde yaşayacakları konuları arasında yer almaktadır.

Merkür 11 Temmuz tarihi itibarıyla aslan burcuna geçiş yapacak ve ikizler burçları 28 Temmuz tarihine kadar iletişim kurdukları kişiler ile güzel iş fırsatları yakalayacaktır. Onlar yeni bir eğitim için kolları sıvayacak sahne sanatlarını ve kültürel etkinliklere vakit ayıracaktır. Yine bu dönemde yakın çevre ve kardeşler ile olan ilişkilerden falan da yer alacaktır. Onlar bu dönemde keyifli sohbetler yapabilir yakın çevreleri ve kardeşleri ile bir araya gelebilir.