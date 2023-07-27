İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu 20 Temmuz 2023 tarihinde ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olursa olsun kendilerini üretken hissetmek isteyecek ve bir şeyler oluşturmaya çalışacaktır. Bu durum burç sahipleri adına tatmin edici olan bir durumdur ve onlar çaba sarf etmek isteyecektir. İkizler burçları ve yükselen ikizler burçları sağlıklı ve meşgul bir yaşam tarzı için çabalayacak emek harcayacaktır. Onlar yön ilerlediği zaman istedikleri mesajları iletmede bazı problemler yaşandığını görebilir. Fakat bu durumun geçici olduğu da hatırlanmalıdır. Burç sahipleri kendilerini açıklamak adına diğer zamanlara göre daha fazla özen göstermeli ve daha iyi bir zamanı beklemeyi de düşünmelidir. Onlar için dışarıdan insanlarla ilişki problemleri hakkında konuşmak bazı anlarda maliyetli de olacaktır. Daha iyi bir çözüm ise bazen bazı şeyleri iki kişi arasında tutmaktır. İkizler burçları ve yükselen ikizler burçları için tavsiye edilen en iyi durum düşünmeleri ve rahatlamaları olacaktır. Onlar için yeni günde yapılacak olan en iyi şeylerden bir diğeri de her şeyi çok fazla ciddiye almaktan da kaçınmak olabilir.

Gün içerisinde bazı anlarda kendilerini çok fazla stresli de hissedebilecek olan ikizler burçları yapacakları ya da yaptıkları işlerde panik halinde olabilir. Onlar kendilerinden beklenmeyecek davranışlarda sergileyecek ve bu durum özellikle işleri kaynaklı yaşanacaktır. İkizler burçları yeni bir işe başlamışsa bu süreçte işe alışma evresinde tam olarak tamamlayamamış olabilecek ve farklı bir his hissedecektir. Diğer taraftan işlerinde deneyimli olan burç sahipleri de tatillerin yetmemesinden kaynaklı olarak bir sorun yaşayabilirler. Yine onlardan kaynaklı olarak aile içindeki bazı bireyler de yardım isteyebilir. Dertlerini dinlemelerini talep edebilir. Akşam saatlerine doğru ikizler burçları mutlu olmalarını gerektirecek birkaç haber de alacaktır.