İkizler burcu 24-30 Temmuz haftasında alışılmışın dışında düşünme teknikleri ve yeni kavramlar ile dolup taşabilir. Bu dönemde üstlerine çeşitli projeler sunmak ve yeni tekliflerle gitmek için onlar harika bir zaman geçirecektir. Burç sahipleri iş arkadaşlarını ve patronlarını karizmatik iletişim tarzları ile büyüleyecek ve bu durum onlarda kalıcı bir izlenim bırakmalarına yardımcı olacaktır. Onlar iç güdülerine güvenerek hesaplanmış riskler almalı ve kariyer hayatlarında emin adımlarla ilerlemelidir.

Gökyüzü ikizler burçlarına bu haftada finansal kazanç olasılığınız spekülatif faaliyetler yoluyla beklenmeyen bir şekilde göstermektedir. Onlar yakın hissettikleri insanlar ile keyifli zaman geçirmekten sıcaklık ve neşe bulacaktır. Varsa burç sahipleri çocukları ile daha fazla iletişim kuracak ve bundan keyif alacaktır. Diğer taraftan yakın çevreleri ve arkadaşları ile de ortak etkinlikler yapacak olan burç sahipleri bu etkinlikler aracılığıyla onlar arasında da bağ kuracaktır. Bu durum bekar ikizler burçlarının sosyal toplantılar aracılığı kurarak özel bir insan ile tanışması adına da harika bir zaman olmaktadır.

Çevrelerde ve sosyal ağlarda Venüs'ün Aslan burcunda geri hareketine başlaması ikizler burçları ve yükselen ikizler burçları için özenli olmaları gereken bir döneme işaret etmektedir. Bu süreç 4 Eylül tarihine kadar devam edecektir ve onlar dikkatli bir şekilde adım atmalıdır. Doğru ifadeler kullanabilmek ve güç oyunlarının yaşanmaması adına ikizler burçlarını iki düşünüp bir konuşmaları gerekli olmaktadır.

Aslan burcunda Venüs ile Merkür'ün bir araya gelmesi ile beraber ikizler burçları bazı durumlarda sona gelebilir ve onlar kararlarını kesinleştirmeyi tercih edebilir. Bu durum burç sahiplerine duygusal ilişkilerine de yansıyabilir ve ikizler burçları bazı ilişkilerini bitirme kararı alabilir. Yine ikizler burçları için zorlandıkları sorunlar yaşadıkları noktayı bulamadıkları ya da doğru mesafeyi bulamadıkları durumlar onların gündemlerinde yer alacaktır.