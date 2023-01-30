İkinci elde 400 Bin TL altına satılan en efsane SUV araçlar! Bu fiyatı görenler hayrete düşüyor!

İkinci elde 400 Bin TL altına bulabileceğiniz, en efsane SUV araçları listesi sayfamızda yer alıyor.

Güncel 30.01.2023 - 16:46 30.01.2023 - 16:46 Alp Eren
İkinci elde 400 Bin TL altına satılan en efsane SUV araçlar! Bu fiyatı görenler hayrete düşüyor!

Arazide vakit geçirmek isteyenler SUV araçları tercih etmektedir. İyi ve uygun fiyatlı bir SUV model arayanlar için, İkinci elde 400 Bin TL altına satılan en iyi SUV araç modelleri bulunmaktadır. Bu araçları görmek ve satın almak isteyenler araç markalarının SUV modellerini inceleyebilirler. İkinci el SUV araç fiyatları için seçenekleri değerlendirmeniz tavsiye edilmektedir.

İşte 400 Bin TL altına satılan en efsane SUV Araç Listesi

İkinci elde 400 Bin TL altına bulabileceğiniz, en efsane SUV araçları listesi aşağıdaki gibidir:

·    Audi Q5 2.0 TDI Quattro 2012 Dizel   2012 Model    Yakıt: Dizel    Km: +213.000

4A, 4B, 4C, SSK ve BAĞ-KUR… EYT maaş hesaplama ekranı! Milyonların maaşına ek olarak 956 TL...

4A, 4B, 4C, SSK ve BAĞ-KUR… EYT maaş hesaplama ekranı! Milyonların maaşına ek olarak 956 TL...

·    Audi Q5 2.0 TDI Quattro 2012 Dizel  2012 Model   Fiyat: 380.000 TL (Yabancıdan yabancıya)

·    BMW Seri X5 Model 30d    Yıl:2004  Yakıt: Dizel Km: +280.000

·    BMW Seri X5 Model 30d    Yıl: 2004    Fiyat: 400.000 TL

·    BMW Seri X3 Model 20d   Yıl: 2006 Yakıt: Dizel : +300.000

·    BMW Seri X3 Model 20d  Yıl: 2006 Fiyat: 335.000 TL

·    Chevrolet Captiva Model 2.0 D LTZ  Yıl: 2013  Yakıt: Dizel  Km: +190.000

·    Chevrolet Captiva Model 2.0 D LTZ   Yıl: 2013   Fiyat: 390.000 TL

·    Citroën Model C4 Cactus 1.6 e-HDi Shine Yıl: 2016  Yakıt: Dizel   Km: +180.000

·    Citroën Model C4 Cactus 1.6 e-HDi Shine  Yıl: 2016   Fiyat: 385.000 TL

·    Dacia Duster Model 1.6 Sce Comfort   Yıl: 2020  Yakıt: Benzin & LPG  Km: +40.000

·    Dacia Duster Model 1.6 Sce Comfort Yıl: 2020  Fiyat: 383.000 TL

·    Fiat Egea Cross Model 1.4 Fire Street  Yıl: 2021 Yakıt: Benzin Km: +350.000

·    Fiat Egea Cross Model 1.4 Fire Street Yıl: 2021 : 369.000 TL

·    Ford Kuga Model 2.0 TDCi Titanium  Yıl: 2010 Yakıt: Dizel Km: +350.000

·    Ford Kuga Model 2.0 TDCi Titanium  Yıl: 2010  Fiyat: 379.000 TL 

·    Hyundai ix35 Model 2.0 R Style Plus Yıl: 2011  Yakıt: Dizel  Km: +190.000
 

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