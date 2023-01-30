İkinci elde 400 Bin TL altına satılan en efsane SUV araçlar! Bu fiyatı görenler hayrete düşüyor!

Arazide vakit geçirmek isteyenler SUV araçları tercih etmektedir. İyi ve uygun fiyatlı bir SUV model arayanlar için, İkinci elde 400 Bin TL altına satılan en iyi SUV araç modelleri bulunmaktadır. Bu araçları görmek ve satın almak isteyenler araç markalarının SUV modellerini inceleyebilirler. İkinci el SUV araç fiyatları için seçenekleri değerlendirmeniz tavsiye edilmektedir.

İşte 400 Bin TL altına satılan en efsane SUV Araç Listesi

İkinci elde 400 Bin TL altına bulabileceğiniz, en efsane SUV araçları listesi aşağıdaki gibidir:

· Audi Q5 2.0 TDI Quattro 2012 Dizel 2012 Model Yakıt: Dizel Km: +213.000

· Audi Q5 2.0 TDI Quattro 2012 Dizel 2012 Model Fiyat: 380.000 TL (Yabancıdan yabancıya)

· BMW Seri X5 Model 30d Yıl:2004 Yakıt: Dizel Km: +280.000

· BMW Seri X5 Model 30d Yıl: 2004 Fiyat: 400.000 TL

· BMW Seri X3 Model 20d Yıl: 2006 Yakıt: Dizel : +300.000

· BMW Seri X3 Model 20d Yıl: 2006 Fiyat: 335.000 TL

· Chevrolet Captiva Model 2.0 D LTZ Yıl: 2013 Yakıt: Dizel Km: +190.000

· Chevrolet Captiva Model 2.0 D LTZ Yıl: 2013 Fiyat: 390.000 TL

· Citroën Model C4 Cactus 1.6 e-HDi Shine Yıl: 2016 Yakıt: Dizel Km: +180.000

· Citroën Model C4 Cactus 1.6 e-HDi Shine Yıl: 2016 Fiyat: 385.000 TL

· Dacia Duster Model 1.6 Sce Comfort Yıl: 2020 Yakıt: Benzin & LPG Km: +40.000

· Dacia Duster Model 1.6 Sce Comfort Yıl: 2020 Fiyat: 383.000 TL

· Fiat Egea Cross Model 1.4 Fire Street Yıl: 2021 Yakıt: Benzin Km: +350.000

· Fiat Egea Cross Model 1.4 Fire Street Yıl: 2021 : 369.000 TL

· Ford Kuga Model 2.0 TDCi Titanium Yıl: 2010 Yakıt: Dizel Km: +350.000

· Ford Kuga Model 2.0 TDCi Titanium Yıl: 2010 Fiyat: 379.000 TL

· Hyundai ix35 Model 2.0 R Style Plus Yıl: 2011 Yakıt: Dizel Km: +190.000



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