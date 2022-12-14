İkinci el otomobilde vatandaşı mutlu mesut edecek adım atıldı! Fiyatlar düşmeye başladı! Araba almak hayal değil!

Araba almak hayal değil! İkinci el otomobilde vatandaşı mutlu mesut edecek adım atıldı! Fiyatlar düşmeye başladı! İkinci el araçlarda da yaşanan artışlar araç alıcılarını düşündürürken vatandaşların yüzünü güldürecek bir hamle geldi. İkinci el araç almak isteyenler kur korumalı mevduat ile dolar kurunda yaşanan düşüş sayesinde araç fiyatlarında da düşüş yaşanmaya başladı.

İkinci El Araçlarda En Az Yüzde 20’lik Düşüş

Araç fiyatlarındaki artış nedeni ile ikinci el araçlar satışları durma noktasına geldi. Döviz kurundaki düşüş galeri sahiplerini de etkilerken ikinci el araç fiyatlarında yüzde 20 oranında indirim sağlanacağı konuşuluyor. Araçlardan alınan ÖTV matrah ücretlerinde güncelleme yapılması ile birlikte ikinci el otomobil piyasasında düşüşler yaşanacaktır.

6 Ay ve 6 Bin Kilometre Şartı Başladı

İkinci el araç satışlarında yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ikinci el araç satışlarını etkileyecek. Bu karara göre aracın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmiş olma koşulu ile satılacağı belirtildi.

16 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen karar ticari faaliyet kapsamında olan otomobil ve arazi taşıtlarını içine almaktadır. Düzenlemeler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olup gerekirse uzatılacağı ifade edildi. Yapılan incelemeler sonucunda bazı galeri sahiplerinin bu kuralı aşıp hileli yollara başvurduğu tespit edildi. 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymayanlara 300 bin TL ceza kesileceği belirtildi.

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