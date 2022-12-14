SGK bu sabah açıkladı! 10 seneyle 1800 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu değişti!

Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu değişti! SGK bu sabah açıkladı! 10 seneyle 1800 gün primle! Yeni kararlar ile emeklilik şartları değişince tüm emekli adayları merak ile konuyu araştırmaya girişti. İşe giriş tarihinden yola çıkarak farklı şartlarda haktan faydalanabilir. Özürlü olanların emekli olmaları, (yaşla bağlantılı olmaksızın) prim ödenecek gün sayısında da değişiklikler oldu. Erkeklerin hizmet süresi genelde kadınların çalışma süresinden fazla olarak saptanmıştır.

1800 Gün İle Emeklilik Şartları Nelerdir?

Bilindiği üzere malulen emekli olmak için 1800 gün prim ödemeniz ve işe başlangıcınızdan beri 10 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Yüzde altmış özürlerini belgeleyip, eğer Sağlık Kurulundan %60 engel raporu alan çalışanlar, eğer bakım gerektirecek kadar engelleri büyükse 1800 gün şartı olmaksızın da emekli olabilmektedir.

Bu konu da dikkat edilmesi gereken en önemli şart, engele sebep olan rahatsızlığın çalışmaya başlama tarihinden sonra oluşmasıdır. Önceden olan engeller ya da rahatsızlıklar sebebi ile erken malulen emeklilik şartları işlememektedir.

1800 Prim Günü İle Emekli Olanların Maaşları

1800 prim günü ile emekli olan ve maaşa bağlananların aylıkları bazen kesilebilmektedir. Bu biçimde emekli olduktan sonra 5510 sayılı Kanun kapsamında ya da yabancı bir ülkenin mevzuatı bağlamında çalışmaya başlanırsa emekli maaşları kesilir. Hem de oluşturulan kontrol muayenesinde malullük halleri ortadan kalkanların da emekli aylıkları kesilecektir.

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