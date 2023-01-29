İkinci el otomobil piyasasında 2023 Şubat ayı fiyatları karalar bağlattı! Kritik açıklama yapıldı!

Kritik açıklama yapıldı! İkinci el otomobil piyasasında 2023 Şubat ayı fiyatları karalar bağlattı! Hem sıfır araç piyasasında hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlar araç alacak olanlar ödeme konusunda çok sıkıntı yaşadı. Geçtiğimiz yıl araç piyasasındaki artışlar araç pazarını olumsuz etkiledi.

İkinci El Otomobil Piyasasında da Hareketlilik Sürüyor

İkinci el otomobil piyasasında yılın son günlerinde hareketlilik yaşanıyordu. Son günlerde yüzde 20 artış yaşanan ikinci el araçlarda, yüzde 10’luk bir artış daha bekleniyor. Bu konuda açıklama yapan oto galericiler, vatandaşlara araçları al sat yapmak yerine, kullanmak için alma konusunda uyarıda bulundular. Galericiler ayrıca ikinci el otomobil piyasasında talebin artarak devam ettiğini ifade ettiler. Bu talebinde karşılığının yükseliş olacağı da belirtiliyor.

Araç alacak olanların dikkatli olması gerektiğini ifade eden oto galericiler acele etmeden fiyat araştırarak araç alımı yapılmasını tavsiye diyorlar.

Araçların fiyatlarının kendiler tarafından belirlediğini belirten galericiler araç almak üzere gelenlerin bu konuda biraz beklemelerini araçların piyasa bulunduğunu ve istedikleri modeli alabileceklerini belirttiler.

Kritik Açıklama Yapıldı!

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu bir açıklama yaptı ve piyasaya araç girişinin son derece düşük olduğunu belirtti ve Ocak ayından bu yana fiyatlarda ortalama yüzde 6 artış olduğunu paylaştı. İkinci elde bulunurluğun giderek azaldığını belirtti ve şöyle devam etti: "Sıfır araç arzı düşük olduğu için ikinci ele talep arttı. Buna karşın, takas ya da filo kanallarından piyasaya araç girişi oldukça düşük. Bu nedenle ocak ayından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 6 arttı" Pandemi ardından birbiri ardına gelen krizlerle problemler yaşam sürdüren otomotiv sektörü 2023 senesinde de tedarik kriziyle başladığı belirtilerek ertelenen taleplerin yanı sıra araba fiyatlarında zamların edeceği beklentisiyle sıfır araba piyasasında bayi trafiği hızlandığı ifade edildi.

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