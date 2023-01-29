5 bankadan 08:00'de ortak duyuru geldi! Bankaya yarın TL yatırana aylık 5.414 TL para ödeyecekler
Bankaların hoş geldin faiziyle müşterilerini memnun ediyor. Merkez Bankası’ndan TL stratejisi kapsamında çok özel kampanyalar gelmeye başladı.
Bankaya yarın TL yatırana aylık 5.414 TL para ödeyecekler. 5 bankadan 08:00'de ortak duyuru geldi! Makroihtiyati tedbir kapsamında üç aydan uzun vadeli TL mevduatta zorunlu karşılık oranları sıfırlandı. Türk bankacılık sektöründe mevduat yarışı tam gaz devam ediyor. Bankaların sunmuş olduğu hoş geldin faizi yüzde 28’lere kadar çıkabiliyor. Bazı bankalarda yüzde 30 barajını aşması bekleniyor.
Bankaların rekabetlerinin arttığı bu dönemde Merkez Bankası’nın TL stratejisi de farklı bir boyut kazandı. Üç ayın ayın altındaki mevduatlarda ise faiz oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.
Merkez Bankası’nın yayımladığı makroihtiyati tedbir duyurusunda uygulanacak politikalar bankacılık sisteminde TL ağırlıklı yatırımların yapılmasını sağlıyor. Kur korumalı mevduat dışındaki TL mevduatı da özendiriliyor. TL mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde atılacak adımların daha fazla olacağı kaydedildi.
%30 Sınırı Aşılacak
Merkez Bankası geçtiğimiz dönemlerde bankaların TL mevduat oranına göre ek menkul kıymet tutma zorunluluklarını değiştirmişti. Bu oran yüzde 50 oranından yüzde 60’a çıkarılmıştı. Bankaların yüzde 50 hedefini tutturmak için de geçen yılın son aylarında bankacılık sektöründe TL mevduat faizleri hızla yükselmeye başlamıştı. Bu hedef doğrultusunda bankalar döviz mevduatlarını TL a da döviz korumalı mevduata dönüştürmeye gitti. Liralaşma kapsamında yüzde 60’lık oranları tutturan bankalar da mevduat tarafında da rekabete gitti. Son gelen düzenlemelerle TL mevduat faiz oranlarının yüzde 30’ları aşacağı bekleniyor.
32 Gün Vadeli 250.000 TL Mevduat
Burgan Bank ON
On Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
255.414 TL
Yıllık Faiz Oranı
%26,00
Net Kazanç
5.414 TL
ING
e-Turuncu Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
255.622 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,00
Net Kazanç
5.622 TL
Akbank
Vadeli Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
256.247 TL
Yıllık Faiz Oranı
%30,00
Net Kazanç
6.247 TL
DenizBank
E-Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
255.414 TL
Yıllık Faiz Oranı
%26,00
Net Kazanç
5.414 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
255.205 TL
Yıllık Faiz Oranı
%25,00
Net Kazanç
5.205 TL
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