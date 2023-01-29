5 bankadan 08:00'de ortak duyuru geldi! Bankaya yarın TL yatırana aylık 5.414 TL para ödeyecekler

Bankaya yarın TL yatırana aylık 5.414 TL para ödeyecekler. 5 bankadan 08:00'de ortak duyuru geldi! Makroihtiyati tedbir kapsamında üç aydan uzun vadeli TL mevduatta zorunlu karşılık oranları sıfırlandı. Türk bankacılık sektöründe mevduat yarışı tam gaz devam ediyor. Bankaların sunmuş olduğu hoş geldin faizi yüzde 28’lere kadar çıkabiliyor. Bazı bankalarda yüzde 30 barajını aşması bekleniyor.

Bankaların rekabetlerinin arttığı bu dönemde Merkez Bankası’nın TL stratejisi de farklı bir boyut kazandı. Üç ayın ayın altındaki mevduatlarda ise faiz oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Merkez Bankası’nın yayımladığı makroihtiyati tedbir duyurusunda uygulanacak politikalar bankacılık sisteminde TL ağırlıklı yatırımların yapılmasını sağlıyor. Kur korumalı mevduat dışındaki TL mevduatı da özendiriliyor. TL mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde atılacak adımların daha fazla olacağı kaydedildi.

%30 Sınırı Aşılacak

Merkez Bankası geçtiğimiz dönemlerde bankaların TL mevduat oranına göre ek menkul kıymet tutma zorunluluklarını değiştirmişti. Bu oran yüzde 50 oranından yüzde 60’a çıkarılmıştı. Bankaların yüzde 50 hedefini tutturmak için de geçen yılın son aylarında bankacılık sektöründe TL mevduat faizleri hızla yükselmeye başlamıştı. Bu hedef doğrultusunda bankalar döviz mevduatlarını TL a da döviz korumalı mevduata dönüştürmeye gitti. Liralaşma kapsamında yüzde 60’lık oranları tutturan bankalar da mevduat tarafında da rekabete gitti. Son gelen düzenlemelerle TL mevduat faiz oranlarının yüzde 30’ları aşacağı bekleniyor.

32 Gün Vadeli 250.000 TL Mevduat

Burgan Bank ON

On Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

255.414 TL

Yıllık Faiz Oranı

%26,00

Net Kazanç

5.414 TL



ING

e-Turuncu Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

255.622 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

5.622 TL

Akbank

Vadeli Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye

256.247 TL

Yıllık Faiz Oranı

%30,00

Net Kazanç

6.247 TL



DenizBank

E-Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye

255.414 TL

Yıllık Faiz Oranı

%26,00

Net Kazanç

5.414 TL

Fibabanka

Kiraz Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

255.205 TL

Yıllık Faiz Oranı

%25,00

Net Kazanç

5.205 TL

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