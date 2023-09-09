Türkiye'de araç sahibi olmak isteyen bireyler, taşıt kredisi ihtiyaçlarını karşılamak için hala bankalara güveniyor. Ancak artan araç fiyatları, ikinci el araç satın almak isteyenler için önemli bir zorluk oluşturuyor. Hükümet, ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyat sorununu hafifletmek için bazı önlemler almış olsa da, fiyatlar henüz istikrara kavuşmuş değil. Geçmişte yaşanan önemli artışlar ikinci el araç fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Kısıtlı bütçeye sahip bireyler için ikinci el araç satın almak genellikle daha cazip bir seçenektir. Sıfır araç almaya gücü yetmeyenler için ikinci el otomobiller uygun bir alternatif haline gelir. Ancak, bütçe kısıtlamaları bu senaryoda da bir zorluk teşkil edebilir. Bu yüzden ikinci el araç satın almak için finansal sınırlamaların üstesinden gelmek isteyenler, genellikle bu tür alımlar için özel olarak kredi sunan bankaları arıyorlar. İkinci el araç satın almak isteyen vatandaşlara finansal yardım sağlayan Halkbank güncel vade ve faiz oranlarını açıkladı. İşte güncel oranlar.

HALKBANK’TAN FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Halkbank geçtiğimiz günlerde faiz oranlarında değişiklik yaparak ikinci el taşıt kredileri için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Halkbank artık müşterilerine aylık yüzde 3,20 faiz oranıyla ikinci el taşıt kredisi kullanma imkânı sunuyor. Diğer bankalarla kıyaslandığında bu faiz oranının makul bir seviyede olduğu görülüyor.

Halkbank, ikinci el araç kredisi almak isteyenlere çeşitli ödeme planı seçenekleri sunuyor. Müşteriler, ihtiyaçlarına uygun geri ödeme süresini seçme esnekliğine sahiptir.

280.000 TL KREDİNİN MALİYETİ NE KADAR?

Örneğin Halkbank'tan 48 ay vadeli 280.000 TL ikinci el taşıt kredisi kullanmak isteyen bir müşterinin bankaya aylık 13.565 TL taksit ödemesi gerekiyor. Bu kredinin toplam maliyetinin 651.157 TL oluyor. Ayrıca banka bu krediye %3,2 faiz oranı uygulamaktadır.