İkinci El Araç Fiyatları İçin Beklenen Tarih Açıklandı! Araç Fiyatları Öyle Bir Değişecek ki…

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar önümüzdeki günlerde araç fiyatlarının ne olacağına dair araştırma yapmaya başladı. Seçim zamanının yaklaşmasıyla birlikte araç fiyatlarının düşeceğine dair bir beklenti oluştu. Özellikle 250 ila 400 bin lira aralığındaki ikinci el araçlara ilgi gösterilirken uzmanlar, ikinci el araç piyasasında hala bir durgunluk yaşanırken, bu yıl seçimler nedeniyle bayram yoğunluğu beklemediklerini ifade etti. Ancak bazı galericiler, Ramazan Bayramı'na yaklaşırken hafif bir canlanma ön gördüklerini söyledi.

Ekonomik belirsizlikler ve son dönemde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, ikinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor. İkinci el araçlarda fiyat artışı olmamasına rağmen, piyasada beklenen hareketlilik henüz oluşmadı. Bunun nedenleri arasında, seçimlere yakın bir dönemde olunması ve piyasada araç sıkıntısının yaşanması gösteriliyor. Eskişehir'deki bazı galericiler, bu sene seçim dönemi olması nedeniyle bayram yoğunluğu beklemiyorlar. Ancak bazıları Ramazan Bayramı'na doğru hafif bir hareketlilik oluşacağını düşünüyorlar. İkinci el araç piyasasında, özellikle 250 ila 400 bin lira aralığındaki araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

15 GÜN İÇİNDE…

Araç fiyatları düşer mi yükselir mi diye merak edenlerin sorularını yanıtlayan 15 yıllık Eskişehirli galerici Mutlu Saygın, piyasanın şimdilik biraz yavaş gittiğini ifade etti. Önümüzdeki günlerde bayram olduğu için 10-15 gün içinde piyasanın hızını arttırmasını beklediğini dile getiren Saygın, piyasada yaşanan durağanlığın sebebinin fiyatlar olduğunu düşündüğünü söyledi. Dolar ve Euro’nun yüksek seviyelerde olmasının araç fiyatlarına da yansıdığını belirten Saygın, Ramazan ayında araç piyasası ile ilgili değerlendirme yaptı. Ramazan ayında araç sahibi olmayı düşünen insanların genellikle başka bir şehirden almaktansa kendi bulunduğu şehirden araba almaya eğilimli olduğunu belirtti.

Bayramda tatile ve gezilere gitmek isteyen vatandaşların özel araca olan ihtiyacı artacağı için 15 gün içinde araç piyasasında bir hareketliliğe sebep olabileceğini söyleyen Saygın, 250 bin TL ve 400 bin TL fiyat aralığındaki araçların çok hızlı satıldığını dile getirdi. Vatandaşların alım gücündeki düşüşten dolayı genellikle 250 bin TL değerindeki araçlara çok fazla talep olduğunu vurguladı.

SEÇİME KADAR…

40 yıldır galericilik yapan Uğur Kaplan, araç fiyatları ne zaman düşecek diyenler için tahminlerini vatandaşlarla paylaştı. Piyasa ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Kaplan, araç piyasasında yaşanan durgunluğun en büyük sebebinin deprem ve enflasyon gibi durumlar olduğunu belirtti. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerin piyasada bir belirsizlik oluşturduğunu söyleyen Kaplan, bu durumun ikinci el araç satış piyasasında şu an için büyük bir durgunluğa sebep olduğunu ifade etti.

Bayram dönemlerinde eskiden yoğun bir hareketlilik olduğunu hatırlatarak bu dönemde seçimden sonra hareketlilik beklediklerini dile getirdi. Güncel durumdaki talebin 200 bin lira civarındaki araçlarda olduğunu söyledi ve bu fiyatlara artık güzel bir araba bulmanın çok zor olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.