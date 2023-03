1, 2, 3 veya 4 Çocuğu Olanlara Devlet Karşılıksız 7.800 Lira Verecek!

Yaptığı çeşitli yardımlarla vatandaşın her zaman yanında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı vatandaşların yanı sıra çocuklu ailelere de yeni bir maddi destek vereceğini duyurdu. Hane içindeki çocuk sayısına göre değişen destek miktarı ile ailelere yardım eli uzatılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımlar, ülkemizde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasını büyük oranda kolaylaştırıyor. Bu yardımlar, pek çok farklı alanda veriliyor ve vatandaşlara başta maddi olmak üzere pek çok destek sağlıyor. Başvurular genellikle internet üzerinden alınıyor ve ödemeler PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, bu ödemeleri kendi banka hesaplarına da aktararak internet bankacılığı üzerinden kullanabiliyorlar.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen ailelerin belirli şartları karşılamaları gerekiyor. İlk olarak, başvuruyu yapacak olan kişinin 18 yaşından büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca, Türkiye'de ikamet ediyor olması, adres gizliliği kararının bulunmaması ve son 15 gün içerisinde hane içerisinde herhangi birinin devlete sosyal yardım başvurusunda bulunmamış olması bekleniyor. Çocuk Destek Bileşeni'nden faydalanabilmek için en önemli şartlardan biri de hane içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin miktarının net asgari ücretin 1/3'ü olan 1.833,45 liradan az olmasıdır. Bu koşulları sağlayan vatandaşlar başvurularını yaparak Çocuk Destek Bileşeni'nden yararlanabilirler.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ NE KADAR?

Son günlerde gündemde olan "Çocuk Destek Bileşeni" hakkında merak edilen konular arasında, ailelere yapılacak maddi yardımın miktarı da yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, evlerinde 1-2 çocuk olan ailelere aylık 350 TL, 3 çocuklu ailelere aylık 450 TL, 4 çocuklu ailelere aylık 550 TL ve 6 çocuklu ailelere aylık 650 TL yardım yapılacak. Bu yardımların toplam miktarı ise neredeyse 7,800 TL'ye kadar ulaşıyor. Milyonlarca vatandaşın yararlanabileceği bu yardıma devlet yüklü miktarda bütçe ayırıyor.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURU EKRANI

Çocuk sahibi vatandaşlarımız devlet tarafından sunulan Çocuk Destek Bileşeni'nden faydalanmak için başvurularını bir an önce yapmalıdır. Ülkemizin neredeyse her ilçesinde bulunan ve bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat giderek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularını tamamlayan ve yukarıda belirtilen tüm koşulları karşılayan kişiler, bakanlık tarafından inceleme altına alınırlar ve yardım almak için hakları olup olmadığı belirlenir. Yapılan incelemeler sonucunda kişiler yardım almaya uygun görülürse ödemeleri her ay PTT hesaplarına yatırılır.