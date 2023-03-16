İkinci el arabalara talep patlaması yaşandı! 50 bin tl'den başlıyor, vatandaşlar sıraya girdi! Almayan bin pişman olur

50 bin tl'den başlıyor, vatandaşlar sıraya girdi! Almayan bin pişman olur... İkinci el arabalara talep patlaması yaşandı! Gerek ülkemizde gerekse yurtdışında ki aksiliklerin artarda gelmesinden en fazla araç piyasası etkilendi. Sıfır araç almak artık birçok vatandaş için neredeyse imkânsız hale gelmişken bu durum ikinci el piyasasına yaradı. Neredeyse hurda diyebileceğimiz 10 yaşın üzerinde ki araçlar bile piyasada değer görür oldu. Bundan dolayı özellikle son 2 yıl içerisinde ikinci el piyasasının aşırı derecede değerlendiğini çok rahat bir şekilde ifade etmek mümkün oluyor!

Bir zamanlar yukarıda ki başlıkta yazıldığı gibi ikinci el araçlar arasında 50.000 TL’ye temiz araçlar bulmak mümkündü. Artık temiz bir araç bulabilmek için 300.000 TL bandında ki araçlara bakmak gerekiyor. Üstelik artık ikinci el piyasası da güvenli değil. Dolandırıcılar arızalı veya yoğun tamir görmüş araçlarını temiz diye satmaya çalışabiliyor.

İkinci El Araçlara Rağbet Giderek Artıyor

Sıfır araç piyasasının el yakmasında dolayı alıcılar ikinci el piyasasına yönelince fiyatlar adeta patladı. Önceden kazalı araçların fiyatları neredeyse yarı yarıya düşerdi. Günümüzde bu araçlarda kazasız gibi satılıyor. Yine motoru yorgun araçların sahipleri araçlarını hurdaya çıkarmayı ve yeni araç almayı düşünürlerdi. Artık motoru yorgun araçlar bile rektifiye edilip yeniden kullanıldığından fiyatları temiz araçlarla rekabet ediyor. Fiyatların her gün daha da fazlalaşması alıcıları da kararsızlığa itiyor. Birçok alıcı şimdi almadıkları aracı birkaç ay sonra almak istediklerinde çok daha fazla para vermek zorunda kalıyorlar.

Her Yeni Gün Bir Fırsat

Araç piyasalarına artık bir kaosun hâkim olduğunu söylesek abartmış olmayız. Birçok araç piyasasına hâkim kişi alıcıları ya şimdi ya hiç diye uyarıyor. Fiyatların aydan aya 20.000 TL, 30.000 TL gibi astronomik rakamlarda artması nedeniyle birçok uzman şimdi alım yapmayan kişilerin ilerde alım yapmakta daha da zorlanacağından bahsediyor. Bu nedenle alım yapmak isteyenlerin her günü yeni bir fırsat olarak görmeyip ellerini çabuk tutmalarını söyleyebiliriz. Hızlı karar verip aracı deneyimli bir eksperden geçirdikten sonra eğer araç alınabilir durumdaysa fazla düşünmemek şu dönemde en doğru kadar olacaktır.

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