15 milyon emekliye Müjdeli Haber geldi, Cumhurbaşkanı destekli emeklilere ek ödemeler verileceği açıklandı

15 milyon emekli için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşları hemen hızlı bir şekilde ödemeler verileceği açıklandı. emekli maaşı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşların belirli şartlar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. kamu bankaları üzerinden devlet destekli olarak verilecek bu Kredi haberi daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da verilmişti. emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız başvuru yapabileceksiniz ve mart ayı sonuna kadar gerçekleştireceğiniz başvurularda limitlerinize göre 100.000 TL'ye kadar kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

15 milyon emekli olan vatandaş için ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle bu ödemeler hızlı bir şekilde verilecek ve kredi ödemeleri hesaplarına internet üzerinden de kolay bir şekilde yatırılacaktır. daha önceki kampanyalarda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank özellikle başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda işlem yapmaktaydı. şimdilerde ise kredi puanı düşük olsa bile emekli maaşına eğer bu bankaya taşıyarak kredi almak isteyen vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar devlet destekli Kredi ödemeleri verilecek ve bu kredilerle diğer bankalardaki olan borçlarınızı da kapatabileceksiniz.

15 milyon emekli için başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarına giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir, kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar aynı zamanda nakit kredi almak istiyorlarsa Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank internet sitesine girerek buradan ön onayla Kredi başvurusunu gerçekleştirerek'te kredi kullanabilmektedir.