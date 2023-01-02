İkinci El Araba Alım-Satım Yapanlar Dikkat! Bunu Yapmazsanız Ceza Alacaksınız

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliği için sürekli olarak düzenleme yapılıyor. Yapılan düzenlemeler arasında ikinci el oto alım ve satımlar da bulunuyor. Yapılan düzenlemeler milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Araç alım ve satım işlemi yapmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemede kurallara uyulmaz ise yüklü tutarlarda ceza ile karşı karşıya kalınabilir.

İkinci el otomobil alım satım işlemlerinde ortaya çıkabilecek mağduriyetleri önlemek adına Ticaret Bakanlığı yeni bir adım atarak çalışma başlattı. Yeni düzenlemede ikinci el ota alım satım işlemleri satış gerçekleştirmeden önce araç kusurları ile ilgili uzman incelemesi raporunun satış işleminden 3 gün önce sisteme yüklenmesi zorunluluğunu getirdi. Yüklenmiş olan ekspertiz raporu alıcı ile birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından sorgulanabilecek. Satış öncesi sisteme yüklenmemiş ekspertiz raporundan dolayı cezai işlem uygulanır.

Yeni Düzenleme Hakkında Duyuru Yapıldı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto alım satım ticareti gerçekleştiren gerek şahıs gerekse işletmeler yapacakları satıştan 3 gün önce ekspertiz raporunu sisteme yüklemeleri gerekir. Yeni düzenleme ile ilgili gerekli duyuru yapıldı. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü tarafından onay belgesi olan araçlar için ekspertiz firmalarından belge alınması zorunluğunu dile getirirken, bu belgeye sahip olan ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde bu zorunluğun bulunmadığını Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyona ve Odalar ve Borsalar Birliğine yazılı metin ile bildirdi.

Bu Otomobillerde Ekspertiz Zorunlu Olmayacak

Satışı yapılacak olan ikinci el aracın 8 yaşından büyük olması ve 160 bin kilometreyi aşmış olması halinde yeni düzenleme ile sisteme ekspertiz raporunun yüklenmesi gerekmiyor. Bu şartların dışında kalan tüm araçlarda satış tarihinden 3 gün önce Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış olan yeterlilik belgesi bulunan bir ekspertiz firmasından rapor alınarak sisteme yüklenmesi zorunla hale getirildi.

Ya Ekspertiz Raporu Sisteme Yüklenecek Yâda Ceza Uygulanacak!

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuru ile yeni düzenleme kapsamında TSE tarafındın onaylanmış ekspertiz firmalarında satışı yapılacak aracın incelenmesi ve inceleme sonucunda çıkan raporun satıştan 3 gün önce sisteme yüklenmesini zorunlu hale geldiği, mevzuat gereğince kurala uymayanlara idari yaptırımlar uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.