Dünya Hali Dizisinde Radikal Değişiklik!

TRT 1 ekranında seyirci karşısına çıkan Dünya Hali isim televizyon dizisi projesi bir süredir yayın hayatına devam ediyor. Projenin sahibi TRT 1 ise yeni dönemde ekranlarda yer alacak olan dizilerin reytinglerinin çok önemli olmadığı ile ilgili bir mesaj verdi. Dünya Hali projesinin reytinglerinin düşük gelmesi ardından kanalın verdiği karar oldukça dikkat çekici olarak değerlendirildi.

Saat 20.00’de Çarşamba akşamlarında izleyici karşısına çıkan Dünya Hali isimli televizyon dizisi projesinin daha geç bir saatte yayınlanması hakkında önemli bir karar alındı. Yaz döneminde yeni dizi olan Dünya Hali’ni seyirci karşısına çıkaran TRT1, proje hakkında almış olduğu karar ile dikkatleri üzerinde topladı.

Yayın hayatına başladığından beri saat 20.00’de seyirci karşısına çıkan projenin yayın saatinin 22.30’a alındı bilgisine ulaşıldı. Caner Şahin ile Pelin Abay isimli birbirinden başarılı iki oyuncunun rol aldığı dizinin performansı yeterli bulunmadığı zaman kanal saat değişikliğine gitti.

TRT1'in Dünya Hali isimli dizisini düşük reytingler sonucunda yayın saatini ileri bir vakte alması da kanalda yayınlanan tüm dizilere de adeta bir mesaj niteliğinde olarak algılandı. Tövbeler Olsun ya da Tutunamayanlar gibi düşük reyting getiren diziler geçtiğimiz sezonda da yayın hayatına devam etmişti. Bu durumda “reytingler önemli değil” mesajı pek çok kez verilerek diziler ekranda tutulmuştu.

Yaşanan gelişmeler ardından TRT 1 müthiş dizi atağında bulunmuş ve ardı sıra birincilikler elde etmişti. Milyonlarca izleyici neredeyse her gün TRT1 ekranını izlerken kanal da başarılı dizileri ile rekor kırmaya devam etmişti.

Son olarak Dünya Hali dizisinin yayın saatinin 22.30’a alındığı öğrenildi ve dizi hayranları bu haber karşısında şaşkınlık yaşadı. Yayınlanan ilk 5 bölüm ardından alınan bu karar kanal açısından da önemli bir yer tutuyor.