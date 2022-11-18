İki Özel Banka Faiz Oranlarını Güncelledi! Her İki Bankadan 100 Bin Liraya %1,39 Faizle İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

Günümüzde bankalar daha fazla müşteri kazanmak adına faiz oranlarında güncelleme yaparak müşteri sayısını arttırmayı hedefliyor. Taşıt kredisinden konut kredisine varıncaya kadar her kredi kaleminde geniş bir yelpaze sunarak kredi fırsatı sunmayı amaçlıyor. Bankaların hızlı bir şekilde kampanya yürütmeleri sonucu faiz oranlarını takip etmek noktasında vatandaşlar geride kalıyor.

Akbank ve İşbank ülke çapında geniş müşterisi bulunmasına rağmen müşteri sayısını artırmayı düşünüyor. En köklü bankalardan biri olun İşbank’ın yanı sıra Akbank’ta sunmuş olduğu kredi kampanyaları ile adından en çok söz ettiren bankalardan birisidir. Her iki banka faizlerde yapmış olduğu değişikler ile müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Merkez Bankası para sıkılaştırma noktasında yürüttüğü politikalar ışığında bankalar da kredi faiz oranlarını güncelliyor. Pandemi döneminde finansman desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar, gözlerini bankaların güncellemiş olduğu kredi kampanyalarına çevirmiş durumda. İki banka tarafından güncellenen kredi kampanyasına ait detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Akbank Ve İş Bankası Tarafından Sunulan Kredi Fırsatları

Her iki banka tarafından sunulan ihtiyaç kredisi ile ilgili haberler vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Yakından takip edilen kampanada pandemi sonrası da ekonomik anlamda sorunlar yaşayan vatandaşlar, finansman ihtiyacı için bankaların sunduğu avantajlı paketlere yöneldi.

Akbank Tarafından %1,39 Faiz Oranıyla Sunulan İhtiyaç Kredisi

Akbank müşterilerine oldukça uygun faiz oranları ile fırsatlar sunmaya devam ediyor. Faiz oranlarında sürekli olarak güncelleme yapan banka, piyasadaki kredi kampanyaları arasında en uygun kampanya olarak görülüyor. Banka müşterilerine esnek ödeme imkânları da sunuyor. Bankanın başlatmış olduğu kampanya dâhilindeki esnek ödeme imkânları şu şekilde sunuluyor;

Azalan veya artan taksitli ödeme fırsatı

Balon ödemeli fırsatı

3 ayda bir ödeme fırsatı

Değişken taksitli veya gelire göre kişileştirilmiş ödeme planı

Türkiye İş Bankasından Tarafından Sağlanan Avantajlı Kredi Kampanyası

Kurulduğu günden itibaren her açıdan halkı destekleyen kampanyalar ile gündemde kalan banka, pandemi döneminde olduğu gibi pandemi döneminden sonra da desteklerine devam ediyor. Vatandaşlara uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. 36 ay vadenin geçerli olduğu kampanyada faiz oranı 1,45 olarak belirlendi. Aynı zamanda isteyen müşterilere kişileştirilmiş ödeme planları da düzenliyor.