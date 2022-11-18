İcralık Olanlar! Bankalar Birleşti! 5 Bin Liradan 20 Bin Liraya Kadar Kredi Verilecek

İcralık olanlar! Bankalar birleşti. 5 bin liradan 20 bin liraya kadar kredi imkânı sunulacak. Son dakika haberi olarak icralık olanlara müjdeli haber. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İcralık Olanlar Müjde. Bankalar bir araya gelerek 5 bin, 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL tutarlarında krediler verilecek. Son dakika haberi olarak icralık olanları sevindiren haberde bankalar kesenin ağzını açtı. İcralık oldukları için kredi almakla zorlu yaşayan vatandaşlara bankalar kapılarını açtı. 5 bin liradan 20 bin liraya kadar olan tutarlarda kredi verilecek. Bankaların yapmış olduğu kampanyalara katılım sağlamak için başvuru yapabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi almak için bankalara başvuruda bulunan kişilere kredi sicili sorgulaması gerçekleştirerek onay veriyor. Kredi sicili bozuk olan vatandaşlar kredi imkânından faydalanamıyor. Bu durum birçok kişi için can sıkıcı durum olmasına karşın artık bankalar icralık olanlara da kredi imkânı tanıyor. Bazı bankalar başlatmış olduğu kredi kampanyaları ile 5 bin liradan 20 bin liraya kadar kredi kullandıracak.

İcralık Olanlara Kredi İmkânı

İcralık durumda olan vatandaşlar kredi kullanımı için bankalara başvuru yaptıklarında olumsuz cevap ile karşı karşıya kalabiliyordu. Avukatlı veya icralık borçlarını kapatıp borcu yoktur belgesinin alınması için artık bazı bankalar kredi imkânı sunuyor. Kamu bankaları olarak hizmet veren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın yanı sıra özel bankalar da kredi imkânı sağlıyor. Kişilerin çalışma durumu ile birlikte sigorta primlerine bakılarak 5 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen tutarda kredi verilecek. Alınacak olan kredilerde ilk ödeme 3 ay sonra yapılacak.

Emekli olan vatandaşların kerdi borçlarını kapatmalara ve icralık borçlarından dolayı borcu yoktur belgesinin bankaya verilmesi gerekmektedir. Sigortalı olarak her hangi bir yerde çalışılması durumunda ve en az bir yıllık sigorta primlerinin yatması durumunda bazı bankalar sigorta durumu kesintiye uğraması halinde kefil isteyebilir. Başvuru için gerekli şartların sağlanması durumunda bankaların vermiş olduğu kredilere başvuru yaparak onay alınan krediyi kullanabilirsiniz.