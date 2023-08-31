İhtiyaç kredisi borçlarınızı kapatmak için büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz! Hem Garanti Bankası hem de İş Bankası tarafından sunulan özel kampanyalar ile 99.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlara büyük avantajlar sunuluyor. İhtiyaç kredileri ve mevcut borçlarınızı ödeme şansını yakalayarak finansal rahatlama elde edebilirsiniz. Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından başlatılan bu kampanya ile borçlarınızı düşük faiz oranlarıyla ödeyebilir, finansal dengeyi sağlayabilirsiniz.

Bu iki büyük bankanın ortak kampanyası, borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlara 99.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Başvurular sonucunda uygun görülen kişilere aynı gün içerisinde kredi işlemleri gerçekleştirilerek ödemeleri sağlanacaktır. İhtiyaç kredileri ve borç kapatma kredileri aynı çatı altında sunularak, finansal yükü hafifletmek ve ödeme kolaylığı sağlamak amaçlanıyor.

Özellikle bireysel müşterilerin dikkatini çekecek olan bu kampanyada emekli olan vatandaşlar için özel bir avantaj sunuluyor. Emekli maaş hesapları üzerinden yapılan işlemlerle daha hızlı ve kolay bir şekilde kredi alabilirsiniz. Ayrıca, sigortalı olarak çalışan kişiler için de kredi onayı, kredi notu ve sigortalılık süresi gibi faktörlere bakılarak değerlendiriliyor.

Başvurular için Garanti Bankası ve İş Bankası'nın şubelerini tercih edebilirsiniz. Kimlik belgeniz ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yaparak bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında 99.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor. İlk taksit ödemesinde ise 3 ay erteleme imkanı bulunuyor. Bu özellik, ödeme planınızı daha rahat bir şekilde yapabilmeniz için tasarlanmıştır.

Garanti Bankası ve İş Bankası, düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama hedefi taşıyan bu kampanyayı sunmaktadır. Başvurularınızı banka şubeleri üzerinden kimlik belgeniz ve gelir belgeniz ile birlikte gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi avantajlarından yararlanarak finansal rahatlama elde edebilirsiniz.