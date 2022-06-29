10 milyon üzerindeki emekli kurban bayramında sadece ikramiye almayacak

10 milyon üzerindeki emekliler için Kurban bayramında sadece bayram ikramiyesi değil ihtiyaç kredisi verileceği de açıklandı. 10 milyon üzerinde emekli olan vatandaşlar, kendi banka hesap numaraları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte ihtiyaç kredisi isi kullanma ekli ikramiyesi değil emekli kredisi ile kullanabilecek.

Açıklama yapan bankaların başında gelen Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşları için başlattığı Bu kampanyada emekli ikramiyelerini alan vatandaşların ayrıca internet bankacılığı uygulaması üzerinden 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanacağı duyuruldu. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almak istiyorsanız Kredi şartlarına uygun olan vatandaşların başvurularında gerçekleştirebilmeleri için banka kredin notu uygun olması durumunda 50.000 TL'ye kadar kredi onayı alacağı haberi geldi.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlara 50.000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Devlet bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunacağını duyurdu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında şartlara uygun olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek Kredi imkanı sağlayacaktır.

Banka hesabınızın olması durumunda 1100 ve üzerinde kredi notu olan kişilere 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan ve 1.54 faiz oranları ile verilecek olan bu Kredi kampanyalarına isterlerse banka şubelerinden de katılabilir.