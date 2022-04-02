Emekliye 2 müjde birden 7777 TL Artı 1000 TL Ödeme. Emekliler için başlatılan bu kampanyada sadece 1 banka 7777 TL nakit kredi sunuyor. 7777 TL nakdi kredi alan kişilere de ayrıca 1000 TL ek hesap alacağı açıklandı ve bu kredileri anında hesaplarınıza aktarabileceğiniz de detay olarak iletildi.

7777 TL kampanyasını başlatan Ziraat Bankası yaptığı açıklamada, bu limitleri kendi bankasından emekli olanlara 36 aya kadar ihtiyaç kredisi olarak sağladığını ve ilk taksit ödemelerinin 3 ay erteleneceğini söyledi. Emeklilik kredisi başvurusunu banka üzerinden ve internet üzerinden yapabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılmakta?

Emekliye 2 müjde birden geldi.7777 TL tutarında ödeme almak isteyenler taleplerini hızlı bir şekilde iletebilirler. Bunun için talep Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılır.



36 aya kadar krediniz onaylandıysa Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredinizi hesabınıza ekleyebilirsiniz. Ziraat Bankası'ndan kredi başvurusunda bulunan kişiler ilk taksit ödemesini 3 ay erteleyebilir, hesaplarına yatırılan 1000 TL nakit avans da kullanılabilir durumdadır.

Tabi hiçbir şartı olmadığını da düşünmemek gerekir. Kredi verilecek kişilerin kredi puanlarının 1200 ve üzeri olması gerekmektedir. Gündeme bomba gibi düşen bu müthiş haber için bazı şartlar elbette vardır. Öncelikle emekli maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyor olmanız gerekmektedir. Bir diğer şartta kredi puanınızın istenilen şarta uyuyor olması gerekmektedir. Bu şartları sağlıyorsanız hemen Ziraat Mobil’den veya Ziraat İnternet Bankacılığından hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Çok kısa sürede cevaplanacak olan kredinizi güzel günlerde kullanabilirsiniz.