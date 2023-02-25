İhtiyaç sahiplerine 4.337 TL ödeme müjdesi! Başvuran alıyor! 1-2-3-4 Mart'ta hesapta!

Başvuran alıyor! 1-2-3-4 Mart'ta hesapta! İhtiyaç sahiplerine 4.337 TL ödeme müjdesi! E-Devlet üzerinden şimdi bu yardım hakkında başvurularınızı sorgulayabilirsiniz. İhtiyaç sahiplerinin tamamı bu ödemeden yararlanabilecek. Ekonomik şartların ağırlaşması nedeniyle vatandaşlar ek ödeme alabiliyor. Sosyal yardımlar 2023 yılında da devam ediyor.

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek veriyor. Evde bakım maaşı en çok talep edilen sosyal haklardan bir tanesidir. Evde bakım maaşı, her ay düzenli şekilde bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır. Bakıma muhtaç olan kişiler buradan ödemelerini alabiliyor. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir durumu önemlidir.

Evde Bakım Maaşından Nasıl Yararlanılır?

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kriterleri karşılayan kişiler evde bakım maaşını alabiliyor. Yaşanılan haneden kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu

Evde bakım maaşı ödenekleri, bakanlık bütçesinden karşılanıyor. Başvuruların mutlaka Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı’na yapılması gerekiyor. Başvurularınızda bakım maaşı alma isteğini belirten dilekçeyi teslim etmelisiniz. Bakım maaşında değerlendirme kriterlerinden bir tanesi engel durumudur. Evde bakım maaşları 2023 yılında 4.337 TL olarak açıklandı. Evde bakım maaşları altı ayda bir yenilenmektedir. Maaş yenilemesi memur aylıklarına göre baz alınır.

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