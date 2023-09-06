Banka sicili bozuk olanlar, kara listede bulunanlar kara kara düşünüyor. Ay sonunu getirmekte zorluk çeken vatandaş için sunulan bu teklif kaçırılmayacak özel kampanyalarla birlikte sunuldu. Bankaların yüksek faiz oranlarından şikayet edenler hızlı onay sözü veren QNB Finansbank masrafsız ve kefilsiz 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusunu kabul etmeye başladı. 18 yaşından büyük olanlar ve düzenli gelire sahip olanlar bilecek.

QNB FİNANSBANK 50 BİN TL KREDİ KAMPANYASI NEDİR?

QNB Finansbank 50.000 TL'ye kadar kredi talepleri için 12 ay vade seçeneği uyguluyor. %2,39 faiz oranı ile talep edilen fırsattan yararlanmak isteyen her müşteri esnek vade seçeneği ve bireysel ödeme planı ile sunulan tekliften banka şubesine gitmeden yararlanabilecek. Mobil uygulama üzerinden yapılan başvuru ile ayda sadece 5.000 TL ödeyerek 50.000 TL kredi sahibi olmanın yolları kolaylaşıyor.

QNB FİNANSBANK 50 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi bütçeye uygun olarak 12 ay vade veya 36 ay vade olarak uygulanabiliyor. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler QNB Finansbank Mobil uygulama üzerinden müşteri hesabı oluşturmalıdır. Müşteri hesabı onayı alanlar kredi kartı başvurusu gerçekleştirmelidir. Kredi kartı başvurusu mobil uygulama içerisinde yer alan “başvurular” alanı üzerinden takip edilebilir.

QNB FİNANSBANK 50 BİN TL KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

QNB Finansbank kredi kartı başvurusu onay alan her banka müşterisi ön başvuru işlemini gerçekleştirdikten sonra gerekli görüldüğünde evrak teslimi için en yakındaki QNB Finansbank bankasını ziyaret etmelidir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler QNB Finansbank müşteri hizmetleri hattını arayarak temsilci ile iletişime geçebilir.