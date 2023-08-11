Türkiye'de ihtiyaç kredisi almak isteyenler, çeşitli bankalarda sürekli dalgalanan faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. Türk Lirası'nın değeri belirsizliğini korurken, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yapmak zorunda kalıyor. Uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle bir süredir sallantıda olan Türk lirasına ilişkin riskler henüz çözülebilmiş değil. Bu nedenle bankalar, bireysel krediler için düşük faiz oranları belirlemekte zorlanıyor.



Son dönemde bireysel kredi alanında ortaya çıkan maliyet sorunu, bireyleri kredi başvurusunda bulunmadan önce her ayrıntıyı titizlikle hesaplamaya zorluyor. Bazı bankalar bireysel krediler için fahiş maliyetler uygulayabiliyor. Bazı bankalar önceki oranlara göre daha yüksek faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunsa da, diğer bankaların sunduğu ortalama oranlarla karşılaştırıldığında şu anda makul sayılabilecek oranlarda kredi sağlıyorlar. İşte 40 bin lira üzerinden en uygun maliyetlerle kredi veren bankalar.

VADE SÜRELİ AYNI

İhtiyaç kredilerinin vade sürelerinde sistematik bir değişiklik yapılmamıştır. İhtiyaç kredilerinde bankanın kredi tutarına göre azami vade süresini belirlediği önceki uygulama devam etmektedir.

Bireysel kredilerde 50.000 TL'ye kadar 36 aya kadar vade ile kredi kullandırılabilmektedir. Müşterinin daha yüksek bir kredi tutarı talep etmesi halinde vade süresi 24 aya kadar olabilmektedir. Bankalar pek yanaşmasa da 100.000 TL ve üzeri ihtiyaç kredilerinde maksimum 12 ay vade sağlanabiliyor.

40.000 TL İÇİN MALİYET HESAPLAMASI!

QNB Finansbank'tan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere aylık yüzde 2,81 faiz oranı uygulanıyor. 36 ay vade ve 40.000 TL kredi tutarı için aylık taksit 2.014 TL olacaktır. Bu kredinin toplam maliyeti ise 72.538 TL olarak hesaplanıyor.

Vakıfbank bireysel kredi maliyet tablosunu da yayınladı. 36 ay vade ve 40.000 TL kredi tutarı için aylık taksit 1.992 TL olarak belirlenmiş. Aylık yüzde 2,75 faiz oranıyla bu ihtiyaç kredisinin toplam maliyeti 71.736 TL tutuyor.

İş Bankası ihtiyaç kredisi için aylık yüzde 2,60 faiz oranı açıkladı. 36 ay vade ve 40.000 TL kredi tutarı için aylık taksit 1.937 TL olarak hesaplanıyor.