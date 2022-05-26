İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Güncellendi! O Banka, 1.67 Faiz Oranı İle 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Veriyor! Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda 0.89 ve 0.99 hafif oranları ile konut kredisinin kullandırılacağını açıklamasının akabinde kamu bankaları devreye girmişti. Kamu bankalarından sonra bir başka banka daha konut kredisi faiz oranlarında güncelleme yaparak uygun faiz oranları ile vatandaşları kredi vereceğini söyledi.

Garanti Bank Konut Kredisi Kampanyası Başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra kamu bankaları tarafından yapılan peşpeşe açıklamalarla beraber vatandaşlara uygun faiz oranları ile konut kredisi verileceği açıklandı. Bunun hemen akabinde Garanti Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan peş peşe açıklamalara göre %1.93 faiz oranından daha önce hesaplanan konut kredisinin %1.67 faiz oranı ile verileceği açıklandı.

Garanti BBVA Konut Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Garanti Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan peş peşe açıklamalara göre konut kredisi çekmek isteyen vatandaşların Garanti Bankası'na gelmeleri karşılığında kendilerine %1.67 faiz oranı ile 1 milyon TL'ye kadar kredi verilecek. Bu kredi kampanyasından aylık 1.67 faiz oranı ile faydalanılacak ve 120 aylık vade seçeneği hesaplanacak.

Buna göre 1 milyon TL'ye kadar verilecek konut kredisi kampanyasına katılım sağlayan vatandaşların 120 aylık vade seçenek şeklinde borcunu geri ödemesi gerekiyor. Bu kampanyaya katılım sağlayacak kişilerin 18 yaşından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmaları ile kredi puanlarının en az 1500 ve daha da üzerinde olması gerekiyor. Başvurular ise Garanti Bankası şubeleri varsa olmak üzere Garanti Bank’ın mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır.