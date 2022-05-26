Arabayı Yenileme Vakti Geldi! 1.78 Faiz Oranı İle Taşıt Kredisi Kampanyası Yapı Kredi Bankası Duyuru Yaptı!. Mevcut arabanızı yenilemek ya da kendinize sıfır yahut ikinci el bir araç almak istiyorsanız ve bunun için yeterli paraya sahip değilseniz o zaman dert etmenize gerek yok. Yapı Kredi Bankası taşıt kredisi kampanyası başladı! Başvuru şartları ile çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz...

Yapı Kredi Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalara göre 0 ve 2 el taşıt kredisi kampanyası başladı. Buna göre 1.78 faiz oranı ile verilecek taşıt kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşların, 500 bin TL'ye kadar taşıt kredisi çekmelerinin önü açılacak.

Yapı Kredi Bankası Sıfır Kilometre Araç Kredisi Kampanyası Ayrıntıları Neler?

Sıfır kilometre bir araç almak isteyen vatandaşların Yapı Kredi Bankası'na başvurmaları durumunda kendilerine 500 bin TL'lik bir araç için toplamda 270.000 TL'ye kadar taşıt kredisi verilecek. 24 aylık vade seçeneği şeklinde verilecek bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların ekspertiz raporları ile beraber bütün başvuru için gerekli evrakları tamamlamaları gerekir.

Yapı Kredi Bankası İkinci El Araç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

İkinci el bir araç almak isteyen vatandaşın ise Yapı Kredi Bankası'na müracaat işlemlerini gerçekleştirmesi ile beraber değeri 400 bin TL'ye kadar olan ikinci el bir araç için kendisine toplamda 200 bin TL'ye kadar bir taşıt kredisi kullandırılacak. Yine aynı şekilde 24 Aralık vade seçenek şeklinde verilecek bu kredi kampanyasına katılım sağlamak için 1600 Kredi puanına sahip olmak ve daha önce bankalar ile finansal bir problem yaşamamış olmak gerekir.