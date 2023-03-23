İhtiyaç Kredisi Çekmeyi Düşünenler Dikkat! İş Bankası 100 Bin Liranızı Anında Yatırıyor

Eğitim, seyahat, beyaz eşya, borç ödemesi gibi acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşteriler için çözümler sunan İş Bankası, düşük faiz oranları ve ödeme kolaylıkları ile müşterilerinin tercih sebebi oluyor. 36 ay vadeli kredi kampanyası ile diğer özel bankalara göre daha uygun faiz oranları sunan İş Bankası, 100 bin liraya kadar olan acil nakit ihtiyaçları için onay alınması durumunda para anında hesaba yatırılıyor.

Müşterilerin ödeme kolaylığına önem veren İş Bankası, ihtiyaç kredisi geri ödemelerinde aylık eşit taksitli veya kişiye özel esnek taksit seçenekleri sunuyor. Üstelik başvuru yapmak için banka şubelerine gitmek gerekli bile değil. Telefon üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabiliyor.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

İş Bankası’ndan 36 ay vadeli 10 bin liralık ihtiyaç kredisi kullanan bir vatandaşa aylık yüzde 1,95 faiz oranı uygulanıyor. Bu kişinin aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarı ise 420 lira oluyor.

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

İş Bankası, müşterilerinin kolayca ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmeleri için farklı yöntemler sunuyor. Düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak istiyorsanız İşCep uygulaması üzerinden, ‘Krediler’ menüsünden ‘Anında Kredi Başvuru’ seçeneğine tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. İnternet şubesi kullanıcıları da ‘Kredilerim’ menüsünden ‘Anında Kredi’ seçeneğini kullanarak başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, bankamatiklerden de başvuru yapmanız mümkündür. Banka müşterisiyseniz, kartlı işlem menüsünden ‘Anında Kredi ve Ek Hesap’ seçeneğini kullanabilirsiniz. Banka müşterisi değilseniz ya da kartınız yoksa, kartsız işlem menüsünden ‘Başvurular’ sekmesine tıklayarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca, çağrı merkezini arayarak ya da SMS ile bilgilerinizi ileterek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Dileyen vatandaşlar kendilerine en yakın İş Bankası şubesine giderek de ihtiyaç kredisi talebinde bulunabilir.

Çağrı merkezinden başvuru yapacak olan vatandaşların 0850 724 0 724’ü aramaları gerekmektedir. SMS ile başvuracakların da telefonlarının SMS bölümüne girerek bilgilerini “NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI, AYLIK GELİRİNİZ” mesaj formatını kullanarak kelimelerin arasında virgül koymadan sadece boşluk bırakıp 4402’ye kısa mesaj göndermesi halinde başvurusu gerçekleşecektir.

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi almak isteyenlerin, başvuru yaparken bankaya teslim etmeleri gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar arasında başvuru formu, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi gibi kimlik belgeleri yer almaktadır. Ayrıca başvuru yapan kişinin çalışma durumuna göre gelirini gösteren belge de gerekli olmaktadır. Bu belge, maaş bordrosu veya vergi levhası gibi resmi bir belge olabileceği gibi, serbest meslek sahipleri için işletme hesap özetleri veya beyannameler de kabul edilebilir.

İŞ BANKASI KREDİM NE ZAMAN YATACAK?

İş Bankası'nın dijital kanallarından yaptığınız 100.000 liraya kadar olan ihtiyaç kredisi başvurularınız, onaylandığı anda hesabınıza yatırılacaktır. İnternet sitesi, telefon bankacılığı veya en yakın şube aracılığıyla yaptığınız başvurularınız ise bankadan onay aldıktan sonra İşCep veya İnternet Şubesi'nde bulunan "Kredim Hazır" menüsüne tıklayarak kullanıcı sözleşmenizi onaylamanız durumunda hesabınıza aktarılacaktır. Yani kredinizin ne zaman yatacağı, başvuru yönteminize ve bankanın onay sürecine bağlıdır.