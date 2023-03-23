Kaymakamlıklar Başvuranlara 6 Bin Liraya Kadar Karşılıksız Yardım Sağlayacak!

Kaymakamlıklar, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, ihtiyaç sahibi kişilere maddi yardımda bulunmaktadır. Bu kapsamda, gıda, eğitim, barınma, sağlık, yakacak ve giyecek gibi farklı alanlarda maddi destekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Türkiye'de yaşayan ve Türk vatandaşı olan yardıma muhtaç aileler, tüm kaymakamlıklar tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla incelenerek çeşitli yardımlarla desteklenmektedirler. Halk arasında "kaymakamlık yardımları" olarak bilinen bu desteklere başvurmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 6000 lira veya daha fazla miktarda olan bu yardımlardan milyonlarca vatandaş faydalanabilmektedir.

KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMLARI

Kaymakamlıklar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için birçok sosyal yardım sunmaktadır. Bu yardımlar, farklı kategorilerde hazırlanarak tüm vatandaşları kapsamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda verilen yardımlardan ilki, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından gereken şartlar sağlandığında verilen Nakit Yardımıdır. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelerin erzak ihtiyacı olduğu durumlarda, bu kişiler belirlenerek yiyecek ve içecek desteği olarak Erzak Yardımı da sağlanır. Maddi açıdan iyi durumda olmayan ailelerin okul öncesi dönemde okuyan çocuklarının giyinme, kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşılamaları için de Çocuk Yardımı verilmektedir.

Kaymakamlıkların sunduğu sosyal yardımlar, ihtiyaç sahibi vatandaşların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Kira Yardımı kapsamında kiralarını ödemekte güçlük çeken ailelere nakit para yardımı sağlanmaktadır. Yakacak ve Giyecek Yardımları ise zor koşullarda yaşayan ailelere giyecek ve yakacak desteği sunar. Eğitim Yardımları, maddi desteğe ihtiyacı olan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitim giderleri ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. İşsiz olan vatandaşlar, Proje Destek Yardımları kapsamında belirli bir miktarda yardım alabilir. Engelli vatandaşlar da Özürlü İhtiyaç Yardımı ile ihtiyaçlarını karşılayabilir. Yaşlılık Yardımı ise 65 yaş ve üzeri, emeklilik benzeri bir güvencesi olmayan vatandaşların başvurabileceği bir yardımdır. Sağlık Yardımı ise hiçbir güvencesi olmayan ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların desteklenmesi amacıyla sunulur.

KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Yatalak olan hastalar, kronik hastalığı sebebiyle çalışamayan vatandaşlar, işten atılmış veya işsiz kalmış kişiler, engelli raporu olanlar, ağır engelliler gibi toplumun dezavantajlı kesimleri bu yardımlardan yararlanabilirler. Ancak, yardımın verilmesi için kişinin gelirinin olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir ve başvuru yapacak kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMI ALMA ŞARTLARI

Bu yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin bazı ortak şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar arasında sigortalı bir işte çalışmama, işsizlik ödeneği almama, gayrimenkul sahibi olmama ve herhangi bir devlet kurumundan destek almama yer almaktadır. Ayrıca, hanede herhangi bir gelir olmaması halinde yapılan başvurular öncelikli olarak alınmaktadır.

KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Kaymakamlıkların sunduğu sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen kişiler, en yakın kaymakamlığa başvuru yapabilirler. Başvuruların incelenmesi için gerekli dosyalar teslim edildikten sonra, başvuru sahibinin ikamet ettiği adres ziyaret edilerek inceleme yapılabilir. Bu ziyaretler önceden haber verilir, ancak başvuru sahiplerinin iki hafta boyunca evde bulunmaları önerilir. Başvuru sonuçlarını merak eden vatandaşlar e-devlet üzerinden sosyal yardım taleplerini sonuçlarına bakabilirler. Bunun için E-devlet'e giriş yapıp arama çubuğuna "Sosyal yardım bilgileri sorgulama" yazmak yeterli olacaktır.

KAYMAKAMLIKTAN YARDIM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kaymakamlık yardımları için başvuru yapan kişilerin ihtiyaç duydukları yardımı ispatlamak için belgeler sunmalıdır. Bu belgeler arasında örneğin engelli vatandaşların tam teşekküllü bir hastaneden aldığı heyet raporu yer almaktadır. Başvuru yapan kişilerin kimlik kartı da istenen belgeler arasındadır. Ayrıca, kişi başvuru formunda hangi sosyal yardıma ihtiyacı olduğunu da belirtmelidir. İstenen belgeler, alınmak istenilen sosyal yardıma göre farklılık gösterebilir ve bu belgelerin eksiksiz tamamlanması önemlidir.