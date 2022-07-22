İhtiyaç Kredilerinde Frene Basıldı

BDDK'nın faiz tavanları da dahil olmak üzere aldığı yeni tedbirlerin ardından tüketici kredileri kısıldı. 8 Temmuz haftasında tüketici kredisi miktarında düşüş yaşandı. Geçen yılın sonunda hükümet imzalı faiz indirimi operasyonu ilk döviz kurunu gönderdi ve ardından enflasyon yükseldi, ancak son zamanlarda kredi yavaşladı.

Resmi enflasyon %80'i temel almasına rağmen, Merkez Bankası (TCMB) borç verme oranlarını çeşitli şekillerde artırarak kredi büyümesini yavaşlatırken, tarihsel olarak düşük olan 'lük politika faizini reel bazda indirdi.

4 ay sonra bir ilk



BDDK verilerine göre tüketici kredileri 8 Temmuz haftasında 4,5 milyar TL düştü. Bu düşüş, 18 Mart haftası için 499 milyon TL'lik düşüşün ardından ilk haftalık düşüş olarak kaydedildi. Tüketici kredilerindeki artış 13 Mayıs 2022 haftasında 9,4 milyar TL ile zirve yaptı.



8 Temmuz haftasında bireysel kredi kartı borcu 985 milyon TL azaldı. Bu düşüş 8 Nisan haftasından sonraki ilk düşüş oldu.



9 Haziran'da açıklanan BDDK kararı, tüketici kredilerine faiz tavanı getirdi. BDDK, Eylül 2021'de 50.000 TL'nin üzerindeki ihtiyaç kredileri için vade sınırını 36 aydan 24 aya indirirken, 9 Haziran tarihli kararında bunun üzerindeki krediler için 100.000 TL'lik yeni bir limit belirlemiş, vadeyi 24 aydan 12 aya indirmiştir.



BDDK, dönem borcunun yüzde 20'si olan 25.000 TL'yi aşan kredi kartı asgari ödemelerini de yüzde

40'a yükseltti.

Artan kredi faiz oranları



Tüketici kredisi faizleri 1 Temmuz'da sona eren haftada ortalama yüzde 32,91'e yükseldi. Kasım 2021'de %23 olan bu oran, Ekim 2018'den yaklaşık dört yıl sonra zirve yaptı. Faiz oranlarındaki yükseliş eğilimi önümüzdeki haftalarda da devam edebilir.

Ticari kredi faiz oranları da 1 Temmuz'da %31,26'ya yükselerek Kasım 2018'den sonra zirve yaptı. Bu oran Nisan ayında %20'nin altına düştü, ancak daha sonra yükselmeye başladı.

Bankaların elinde bulundurduğu enflasyona endeksli tahvillerdeki iskonto oranını %50'ye çıkarmak da dahil olmak üzere, borç verme oranlarındaki artışı etkileyen birçok önlem var.

Öte yandan, son zamanlarda borç verme oranları yükselse de, resmi enflasyon oranı %80'dir, yani hala pratikte düşüktür.