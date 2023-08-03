Ağustos ayı ile beraber bankaların faiz oranlarında değişiklik olması bekleniyordu. Bu değişiklik gerçekleşti. Bankalar belli bir tutara kadar ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi veriyor. Bu sayede yeterli nakdi olmayan kişiler, kredi desteği alabilir.

Kredi almak isteyenlerin internet şubesinden ya da mobil şubeden başvuru yapması gerekiyor. Tüketiciler, en uygun faiz oranını veren kurumları araştırıyor. Bankalar, farklı tutarda faiz oranları uyguluyor. Bankalardan alınan ihtiyaç kredileri, 36 aya kadar vadeli olacak şekilde ödenebilir. Taşıt ve konut kredilerinde ise farklı sürelerde vade uygulanıyor.

GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

20 bin TL kredi, 36 ay vadeli olarak kullanıldığı takdirde toplam geri ödeme ve aylık ödeme tutarları, bankalara göre şu şekilde uygulanıyor:

TEB’in aylık taksit tutarı 843 TL, toplam ödeme tutarı 30.462 TL, faiz oranı 1,89 oluyor.

Türkiye Finans’ın aylık taksit tutarı 826 TL, toplam ödeme tutarı 29.753 TL, faiz oranı 1,79 oluyor.

Enpara.com’un aylık taksit tutarı 985 TL, toplam ödeme tutarı 35.469 TL, faiz oranı 2,69 oluyor.

ING’nin aylık taksit tutarı 1004 TL, toplam ödeme tutarı 36.239 TL, faiz oranı 2,79 oluyor.

Türkiye İş Bankası aylık taksit tutarı 1062 TL, toplam ödeme tutarı 38.341 TL, faiz oranı 3.1 oluyor.

GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

48 ay vade ile 100 bin TL tutarında taşıt kredisi olduğunda geri ödemeler, şu tutarlara göre yapılıyor: