Iğdır'da Yemek Vermeyen Eşini Sırtından Bıçakladı

Kadına şiddette yaşanan son korkunç olay Iğdır'da meydana geldi ve konu hakkında detaylı bilgiler dehşete uğrattı. Gece istemiş olduğu yemeği vermeyen eşini sırtından bıçaklayan Mikail Bekirke gündemde yer aldı ve korkunç olay hakkında detaylar da merak konusu oldu. Eşinin yemek vermemesi sebebi ile kendisini sırtından bıçaklaması sonucunda yaralanan 6 çocuk annesi Güneş Bekirke isimli kadın hastanede tedavi altına alındı ve Mikail Bekirke’nin de tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Korkunç olayın Iğdır'da 19 Şubat tarihinde meydana geldiği öğrenilirken konu hakkında ortaya atılan iddialara göre çobanlık yapan 38 yaşındaki Mikail Bekirke’nin saat 03.00 sıralarında uyanıp eşinden yemek istediği bilgisine ulaşıldı. 32 yaşındaki 6 çocuk annesi eşi Güneş Bekirke’den yemek hazırlamasını isteyen Mikail Bekirke, eşiyle arasında çıkan tartışma sonucunda genç kadını sırtından bıçakladı.

Olay hakkında edinilen bilgilere göre genç kadın Güneş Bekirle, “Çocuklar uyuyor, bu saatte yemek mi olur? Onları rahatsız etmeyelim.” şeklinde ifadeler kullandı ve evli çift arasında tartışma çıktı. Eşinin kendisini sırtından bıçaklaması sonucunda almış olduğu darbeler sebebi ile kanlar içerisinde kalan Güneş Bekirke isimli genç kadın ambulans yardımı ile Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Öz konusu hastanede gerçekleşen ilk müdahale sonrasında yaralı kadının Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisi öğrenildi.

Eşi tarafından sırtından bıçaklanan kadın gazetecilere hastanede konu hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve zaman zaman eşiyle tartıştığını ve son olayda da eşinin gece yemek isteğine olumsuz yanıt vermesi sebebiyle sırtından bıçaklandığını ifade etti.

Genç kadın eşinin bıçağı 3-4 defa sırtından vurduğunu ifade ederken bıçağın akciğerine geldiğini, kendisinin 6 çocuk annesi olduğunu ve perişan olduğunu ifade etti. Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Güneş Bekirke, kadının erkeğe emanet olduğunu ve can güvenliklerinin bulunmadığını söyledi.