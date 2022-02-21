Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Uyarısı! Her Yaşta Görülebilir

Çocukluk çağı beyin tümörlerinin her yaşta görülebileceğini ifade eden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Beyin ve Sinir Cerrahı Profesör Doktor Börcek, önemli açıklamalarda bulundu. Bu durum ile ilgili olarak ailenin çocukta fark edilen değişiklikleri iyi bir şekilde gözlemlemesi ile erken teşhis konmasının oldukça önemli olduğu ifade edildi.

Dikkat çekici konu hakkında yazılı bir açıklama gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Beyin ve Sinir Cerrahı Profesör Dr. Alp Özgün Börcek, çocukluk çağında beyin tümörlerinin beynin her yerinde görülebildiğini aktardı. Fakat büyük çoğunluğunun ise beyinciğin yerleşmiş olduğu ve arka kafa çukuru olarak da bilinen bölgeden kaynaklandığını açıkladı.

Belirtiler hakkında bilgi paylaşımları gerçekleşti ve yerine ve cinsine göre belirtilerin farklılık gösterebildiği açıklandı. Baş ağrısı, havale geçirme, görme bozukluğu, kusma, gelişme geriliği, konuşma bozukluğu, huzursuzluk, duygu durum değişiklikleri, denge güçlüğü, koordinasyon bozukluğu, el ve ayaklarda karıncalanmalar, güçsüzlük ve hormonal bozukluklar şeklinde belirtilerin görülebildiğini ifade eden Börcek, küçük çocuklarda bıngıldakta şişme, baş çevresinde artış, göz bebeklerinin aşağıya batması, huzursuzluk ve kusma gibi bulguların görülebileceğini de ifade etti. Bunun yanı sıra çocukluk çağı beyin tümörlerinin her yaşta görülebileceğini ifade eden Börcek, merak edilenleri yanıtladı.

Her hastanın kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirileceğini bildiren Börcek, güvenilen doktordan alınan kararların hastanın ve ailenin iyiliği için alınmış olan kişiye özgü kararlar olduğunu ifade etti. Hastaya zarar vermemek, ek problemler yaşanmasını önlemek ve mümkün olduğunda hastanın ameliyattan girdiği gibi çıkmasını sağlamak gibi durumların beyin cerrahlarının en çok hassasiyet gösterdikleri konular arasında bulunduğunu ifade etti. Açıklanan bu amaç uğruna kabul edilmiş bilimsel yöntemler arasında en güvenli olanının ise tümör çıkarımının yapılması olduğu şeklinde bilgiler paylaşıldı.