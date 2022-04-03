2022’de 6 Aylık Enflasyon Oranı Yüzde Kaç Olacak? Emekliler Temmuz'da Ne Kadar Zam Alacak? Emekli vatandaşlar, temmuz ayında ne kadar zam alacak? 6 aylık enflasyon ile toplu sözleşme maddelerine göre zam tutarları belli oldu mu? Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş, temmuz ayı içerisinde hükümet tarafından kendilerine ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Emekli vatandaşların maaşlarına uygulanacak çeşitli düzenlemeler ile milyonlarca vatandaş etkilenecek. SGK'dan her ay düzenli bir şekilde emekli aylığı alan vatandaşlar ile dul ve yetimler, ocak ayında yapılan maaş zammının sonrasında en az 2500 TL aylık ödeme almaya başladı. Fakat yılın daha ilk 2 ayında yüzde 16'dan daha yüksek rakamlarla cereyan eden enflasyon oranları bu maaşı iyiden iyiye eritti.

Emekli Vatandaşlar Temmuzda Ne Kadar Maaş Zammı Alacak? 6 Aylık Enflasyon Oranları ve Çok Daha Fazlası...

· SGK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli olan vatandaşların maaşlarını 6 aylık enflasyon oranları kadar zam uygulanacak.

· Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına gerçekleştirilecek zam tutarı ise toplu sözleşme ile net zam ve enflasyon farkı zamlı biçiminde uygulanacak. 2022 senesinin ilk 6 ayı için bu formu genelde 100 de 7 net zam ile yüzde 7.5 üzerinde enflasyon oranları açısından enflasyon farkı zammı uygulanması şeklinde gerçekleştirilecek.

· Temmuz ayında Türkiye'de milyonlarca vatandaş, maaşlarına uygulanacak yeni zamla beraber aylıklarını almaya başlayacak.