İftar İçin Güllaç Nasıl Yapılır? Güllaç Tarifi ve Malzemeleri

Müslümanlar Mübarek Ramazan ayının ilk gününde bugün ilk iftarını yaptı ve güllaç tatlısının nasıl yapıldığı da merak edilen konular arasında yer aldı. Her ramazan ayında olduğu gibi bu sene Ramazan ayında da güllaç sofralarının yıldızı olarak görüldü ve Müslümanlar güllaç tatlısının nasıl yapıldığı ile ilgili çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Peki Ramazan ayında iftar sofraları için güllaç nasıl yapılır, güllaç için hangi malzemeler kullanılır, güllaç tarifi nedir? Sizler için haberimizin devamında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç tatlısının tarifini ve malzemelerini yazdık.

Bu sene de Ramazan sofralarının vazgeçilmez ismi olan güllaç tarifi araştırma konusu oldu ve Ramazan ayını güllaç tatlısı olmadan geçirmek istemeyen müslümanlar pratik güllaç tariflerini merak ederek konu hakkında araştırmalar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Osmanlı saray mutfağında da bulunan güllaç için gerekli olan malzemelerin neler olduğu merak konusu oldu ve konu hakkında araştırmalar gerçekleşti.

Güllaç malzemeleri arasında 10 yaprak güllaç, 2 su bardağı şeker, çekilmiş ceviz 1,5 litre süt ve 2 yemek kaşığı gülsuyu bulunmaktadır. Süslemesi için ise nar tanesi, fıstık ve ceviz tercih edilmektedir. İlk olarak süt ve şeker tencerede ısıtılır ve pişirme işlemine şekerler tamamen eriyene kadar devam edilir. Daha sonra oda sıcaklığında ılıması için bırakılır ve sütün çok kaynar olmamasına dikkat edilir. Güllaç yaprakları parlak kısmı üste gelecek şekilde dizilir ve her kat ıslanacak şekilde üzerine sütlü karışımdan dökülür.

Kata gelinliği zaman araya ceviz serpiştirilir ve daha sonra diğer 5 yaprak için de aynı sütle ıslatma yöntemi takip edilir. Kalan sütten 1 bardak ayrılması gerekir ve içerisine gül suyu eklenip karıştırılması ardından yaprakların üzerinde gezdirilir. Güllaç 2-3 saat buzdolabında dinlendirilir ve daha sonra isteğe göre üzerine süsleme yapılıp servis edilir.