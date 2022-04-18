İdlib'in Meyve Suyu Kralı Abou Kokteyli İle Tanışın

Fork the System, El Cezire'nin her türlü yiyecek için evidir. Suriye'den Uganda'ya, Bangladeş'ten Kolombiya'ya, yiyeceklerin bizi nasıl yaptığına bakıyoruz, bir seferde bir çatal, nesilden nesile geliyoruz.

Adı Safwan Daaboul. Bazıları onu Ebu Ahmed olarak tanıyor ama İdlib'deki herkes ona Kokteyllerin Kralı ya da Ebu Kokteyli diyor. 52 yaşındaki adam her gün sabah 7'de uyanıyor ve Suriye'de yüzyıllardır giyilen geleneksel işlemeli kafatası kapağını, yeleği ve bol pantolonu giyiyor. Sonra dükkanını açmak için caddenin karşısına geçer, Kokteyllerin Hamavi Kralı.

Bir dizi elektrikli blender ve geleneksel metal sıkacağı kurmaya başlar - her birinin kendi kullanımı vardır çünkü portakal ve nar gibi meyveler geleneksel bir preste sıkıldığında daha iyi tadı vardır ve elektrikli karıştırıcılar muz ve elma gibi daha yumuşak meyvelerin kokteyllerini çırpmak için hizmete girer.

İki oğlu, Ahmed ve Muhammed, müşteriler sıraya girmeye başlarken havuç ve elmaları soyuyorlar. Sabırsızlıkla güne serinletici bir içeceğin başlamasını beklerken, Daaboul şakalar yapar ve müşterilerle sohbet eder. Bize söylendiğine göre, onlar onun müşterileri değil; onlara "misafir" demeyi tercih ediyor.

Daaboul'un meyve suyu eklemi, kuzeybatı kentinde nadir görülen bir renk ve yaşam feneridir, belki de son yıllarda onu vuran çeşitli yıkım dalgalarıyla daha iyi bilinir. Tüm vitrin, hafifçe ileri geri sallanan asılı elma, muz, nar, şeftali ve portakal ipleriyle süslenmiştir.

Ve onlar plastik meyveler değiller, ne de sadece gösteri için oradalar, Daaboul meyvesini hava ile kurutuyor.

"Onları aylarca kurutabilirim," diyor birkaç sarı elmayı ayırırken. "Bu şekilde meyvenin daha güçlü bir özüne sahip olursunuz ve meyve suyu daha güçlü bir lezzetle çok daha iyi tadacaktır."

Sadece havuç, kiraz ve çilek buzdolabına gider.

Meyve suyu safçısı

Meyve suyu dükkanları ve özenle hazırlanmış karışımları, özellikle sıcak yaz günlerinde, Orta Doğu'da popülerdir.

Lübnan'da birçok kişi bir bardak "kokteyl sha'af" ("bitli kokteyl" anlamına gelir), çilek, kavun, çilek, muz ve diğer meyve parçalarıyla dolu soğuk bir bardak ve gül suyu, ashta (pıhtılaşmış krema), bal ve bazen dilimlenmiş badem veya çam fıstığı ile doldurulmuş meyve suyu - genellikle çilek - tercih eder.