BM Ateşkesine Rağmen Marib'de Çatışmalar Öfkelendi

Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan'da iki aylık ateşkes ilan edilmesine rağmen, Yemen'deki Marib'in ön safları sessiz kalmadı.

İran bağlantılı Husi isyancılar, ateşkes ilanından kısa bir süre sonra, Yemen'in kuzeyindeki sonuncusu olan enerji zengini hükümet kalesine yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Çatışmalar Marib'deki geçmiş Husi saldırılarının yoğunluğunda olmasa da, BM ve uluslararası toplum Yemen'in savaşını sona erdirecek bir barış anlaşmasına varılabileceği konusunda daha iyimser olsa bile, grubun niyetleri hakkında sorular ortaya koyuyor.

Bir hükümet askeri olan Salim Ali, Yemen ordusu mevzilerinin Nisan ayının başında Müslümanların kutsal Ramazan ayının başlangıcından bu yana Marib'in güney cephesinde Husilerin saldırısına uğradığını söyledi.

Ali, El Cezire'ye "Onları püskürtmeyi başardık" dedi. "Onlar [Husiler] mevzilerimize ve araçlarımıza karşı yoğun bir şekilde patlayıcı yüklü insansız hava araçları kullanıyorlar ve ben bir yoldaşımı kaybettim."

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen güçlerin saldırısından sonra yıl başında komşu Shabwah vilayetindeki aksiliklere rağmen, Marib merkezli Yemen Savunma Bakanlığı'ndan bir askeri yetkiliye göre, Husiler Marib'in ön hatlarına yeni birlikler göndermeye başladı.

Yetkili, "Onlar [Husiler], tanklar da dahil olmak üzere, Taiz, Hudeyde ve Hacca cephe hatları da dahil olmak üzere çok sayıda savaşçıyı ve aracı son zamanlarda Marib'e yeniden konuşlandırdılar" dedi. "Güney ve batı [Marib] cephelerinde [Husiler için] yoğun hareketler de gördük."

Yemen'in başkenti Sanaa'nın doğusunda yer alan Marib'deki çatışmalar, BAE destekli Devler Tugayı güçlerinin Şubat ayında Husileri, güney Marib'deki Hareeb bölgesinin merkezinden çıkarmasından bu yana azalmıştı. Ön saflarda o zamandan beri büyük bir değişiklik görülmedi.

BM ateşkesi

Nisan ayının başında, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, çatışmanın taraflarının, 2016'dan bu yana ilk kez, Yemen içindeki ve sınırları dışındaki saldırgan askeri operasyonları iki ay boyunca durdurma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan'a yönelik Suudi liderliğindeki koalisyon hava saldırıları ve Husilerin sınır ötesi saldırıları durdu. Yine de Marib'deki çatışmalar devam etti.

Grundberg, 14 Nisan'daki bir güvenlik konseyi brifinginde, "Ateşkes geniş çapta devam etse de, özellikle Marib çevresindeki askeri operasyonların raporları, ateşkes tarafından oluşturulan mekanizmalar aracılığıyla acilen ele alınmalı ve ele alınmalıdır" dedi.

Yemen ordusu medyası, Husileri, Taiz, Hudeyde ve Marib'deki mevzilerine saldırılar düzenleyerek ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Husiler ise, Suudi liderliğindeki koalisyonun ve Yemen hükümetinin, yakıt tankerlerinin Hudeyde limanına ücretsiz erişimini ve 2015'ten beri halka kapalı olan Sanaa Havaalanı'ndan uçuşların yeniden başlatılmasını içeren ateşkesin kendi paylarına düşeni yerine getirmediğini iddia ediyor.

Önde gelen Husilerden Hüseyin el-Ezzi, 15 Nisan'da attığı bir tweet'te, "Onlar [Suudi liderliğindeki koalisyon] hala uçuşları engelliyor ve gemileri durduruyor" dedi. "Taahhütlerine saygı duymayan rakiplerle karşı karşıyayız; hiç şüphe yok ki, ihlallerini ve oyalamalarını durdurmazlarsa ateşkes başarısızlığa doğru gidiyor."

Bu, grubun müzakere ekibinin bir üyesi olan Abdulmalik al-Ajri'nin aynı temaya odaklandığı Husilerden gelen mesaj gibi görünüyor.

El-Ajri, "Ateşkes, barışı yeniden rayına oturtmak için bir fırsatı temsil ediyor ya da [en azından] bunu böyle görüyoruz ve nasıl istiyoruz" dedi. "Ancak şimdiye kadar, saldırgan ülkelerin [Suudi liderliğindeki koalisyon] ateşkese verdiği yanıt iyimserliğe yol açmıyor ... barış arzumuzu yanlış değerlendirmeyeceğinizi umuyoruz."

Ancak bazı analistler, Husilerin ateşkesi yeniden bir araya gelmek ve yeniden tırmanmak için bir araç olarak kullanacağını düşünüyor.

"Husilerin Marib'deki tırmanışı sürpriz değil," diyor Ortadoğu Enstitüsü'nde yerleşik olmayan Nadwa al-Dawsari.

"Tıpkı Stockholm anlaşması gibi, bu ateşkes de Husilerin nefes alması, yeniden toparlanması ve tırmanması için başka bir fırsat olacak. Daha önceki ateşkeslere hiçbir zaman saygı göstermediler veya onurlandırmadılar, bu yüzden bu istisna olmayacak." diyen el-Dawsari, Husilerin elindeki Hudeyde'ye karşı Suudi liderliğindeki koalisyon destekli bir saldırıyı durduran 2018 BM arabuluculuğundaki bir anlaşmaya atıfta bulundu.

Yemen hükümetinin askeri yetkilisi, Husilerin "savunmamıza karşı herhangi bir atılım yapmak için" Suudi liderliğindeki koalisyonun hava saldırılarının ateşkesinden ve durdurulmasından yararlanmaya çalışacağını iddia etti.

Hava saldırıları şehrin savunulmasında önemli bir rol oynamış, Husilere ağır kayıplar vermiş ve ilerlemelerini yavaşlatmıştır.

El-Dawsari, "Onların [Husiler] Marib'i ele geçirme planları var ve bu planlardan gönüllü olarak vazgeçmeyecekler" dedi. Şehri ele geçirmek için başka bir büyük saldırı için Marib'e güçleri, ağır askeri teçhizatı ve silahları seferber ettiklerini biliyoruz. "