Devlet bankaları tarafından emekli olan vatandaşlara 35.000 tl ödeme verileceği Haberi geldi! Son dakika kimlikle başvur

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olur Kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyalarda başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlarım banka şartlarına uygun olmaları durumunda 35.000 TL kredi ödemesi gerçekleştirileceği açıklandı.

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm bireysel emekli müşterileri Kredi ödemelerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak alabilmektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek Kredi alabilecek onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak aynı gün içinde kullanılma sağlayacaksınız.

Emekli maaş hesapları üzerinden kredi başvurusu

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için banka müşterisi olmanız durumunda banka mobil uygulaması ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Kamu bankaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak işlemimizi yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplara yatırarak kullanabileceksiniz.