Bu Bankalardan Daha Önce Kredi Alanlara, 15 bin TL Tutarında Faizsiz Kredi Verilecek

Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank ve QNB Finansbank tarafından daha önce kredi alanlara faizsiz kredi kampanyası yürütülecek. Başvuruda bulunacak olan kişilerin kredilerini düzenli olarak ödemeleri durumunda kredi onayı verilecek. Ödemelerde her hangi bir faiz uygulanmayacak. Başvuruda bulunacak olan kişiler, başvurularını banka şubelerinden yapabildiği gibi internet üzerinden de yapabilecek. Bankalar 12 ay vadeli olarak faizsiz kredi vereceğini bildirdi.

Ziraat Bankası’ndan Faizsiz 15 bin TL Kredi

Kamu Bankası olarak hizmet verin Ziraat Bankası en çok tercih edilen bankalar arasında yer alıyor. Eski müşterilere ve emekli vatandaşlara 15 bin lira tutarında faizsiz kredi imkânı sunuyor. Sıkıntılı zamanlarınızda alabileceğiniz bu kredide tutar 15 bin lira olarak belirlendi. Bankanın kredi kartı kullanıyor ise veya daha önceden banka üzerinden kredi kullanılmış ise başvuru yaparak 15 bin lira faizsiz kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank’tan Faizsiz 15 Bin TL Kredi

Denizbank'tan daha önceki zamanlarda kredi kartı ve kredi kullanmış olan kişilere 12 ay vadeli 15 bin lira tutarlı kredi imkânı veriliyor. Kullanılacak olan bu kredilerde sıfır faiz oranı ile işlem yapılacak. Verilecek olan kredi tutarı 36 ay vadeli olarak verilecek 12 aylık kısmına ait tutar için faiz uygulanmayacak. Başvuru yapmak isteyen kişiler banka şubeleri üzerinden başvuru yapabilir.

Akbank’tan Faizsiz 15 bin TL Kredi

Özel bankalar arasında yer alan Akbank, banka üzerinden kredi kartı kullanan ve kredi kullanan kişilere 15 bin lira tutarında faizsiz kredi kullandıracak. Krediyi kullanmak isteyen müşterilerin iyi olması durumunda faizsiz olarak işlem görecek. Yapılan başvuruda onay alınan kredi için 36 ay vade uygulanacak. Uygulanan vadenin 12 aylık kısmı için her hangi bir faiz uygulanmayacak. Akbank üzerinden verilecek olan krediye başvuruda bulunacak olan kişilerin iyi müşteri olması gerekiyor. Bu bankalardan alınan kredi kartı ve kredi tutarlarının düzenli bir şekilde önceden ödenmesi yapılması halinde hak kazanılabilecek. Faizsiz krediden faydalanabilmek için önce dönemlere ait kredi ödemelerinin düzenli bir şekilde ödenmiş olması gerekir.