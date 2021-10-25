18 yaşından büyük öğrencilere 10.000 TL nakit kredi verilecek

Bankalardan yapılan son dakika Kredi kampanyalarından bir tanesi de öğrencileri mutlu ediyor. Öğrenci olan kişiler bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak istedikleri zaman maalesef olumsuz yanıt alıyorlar. İhtiyaç kredisi almak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabilirler.

Öğrenci olan kişilere yapılan bu son kampanya da gelir belgesiz olarak 10.000 TL'ye kadar nakit imkanı sağlanacak ve kullanılan bu kredileri hemen 36 ay vadeye kadar bölerek hesabınıza aktaracaksınız. Öğrenci olan kişiler 10.000 TL nakit kredi kampanyasına katılmak istiyorsa gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapması gerekiyor.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen öğrenciler daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmış olması gerekmektedir. Daha önce hiç bir bankadan kredi kartı veya ihtiyaç kredisi gibi Kredi ürünlerine kullanmadıysanız sıfır kredi notunu uzun olmasından dolayı bankalar üzerinden hiçbir şekilde kredi tutarı ile Onay alamayacaksınız. Bu şekilde olan öğrenciler kredi kartı alarak düzenli ödemeler yapıp kendi kredi notunu yükseltebilir ve daha sonra bankalardan gelir belgesiz kredi kullanabilirler. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan öğrenciler kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını aşağıdaki kampanya yapan bankalardan yapabilirler.

Akbank'tan direkt uygulaması üzerinden 10.000 TL nakit kredi

Akbank öğrencilere gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunan bankaların başında geliyor. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen öğrenciler Akbank tarafından yapılan bu kampanya ile birlikte 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyasına katılabilirler. Akbank direkt uygulamasına katılmak istiyorsanız ve bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız banka hesabınızın olması ve bu hesabınız üzerinden bir internet şifresi almanız gerekmektedir. Akbank internet bankacılığı şifresi ile birlikte Akbank direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabilir onaylanan kredinizi hafta sonu olsa bile hemen hesaba aktarabilirsiniz.

Enpara 10.000 TL kredi kampanyası

Finansbank'ın kurmuş olduğu dijital banka olan enpara.com Bankası üzerinden kredi kullanacak olan öğrenciler banka hesapları olması durumunda bu hesapları üzerinden internet üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilirler. 10.000 TL'ye kadar verilecek olan İhtiyaç kredisinde 36 ay vade ve ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapan Enpara Bankası kredi notu 1400 ve üzerinde olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç vereceğini Kendi internet sitesi üzerinden de duyurdu. Öğrenci olan yeni işe başlayan ve ev hanımı olan herkese gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunan hem para Bankası başvuru yapmak isteyenlere internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden destek veriyor.