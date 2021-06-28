İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Genelge Gönderdi! İşte Ülkeye Giriş Tedbirleri

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine “1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge gönderdiği bilgisine ulaşıldı. Bakanlık tarafından gönderilen genelgede Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı le beraber diğer ülkelerde salgın sürecinde yaşanan gelişmeler tek göz önünde bulunarak 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile sınır kapılarında uygulanacak olan tedbirlere ilişkin tavsiyelerin İçişleri Bakanlığı'na iletilmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede koranavirüsün yeni varyantları ile beraber bazı ülkelerde pandemi sürecinin seyrinde yeniden tırmanış yaşandığı yazıldı. Gözlemlenen konu hakkında Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu öneriler doğrultusunda tedbirli uygulamaların hava, kara, demiryolu ve deniz sınır kapılarında 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi. İşte İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu genelge hakkında merak edilen detaylar…

Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal’den gelen uçuşların konu hakkında yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyeceği de açıklandı. Diğer taraftan başka bir ülkeden gelmekle beraber son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Bangladeş, Nepal ve Hindistan'da bulunduğu öğrenilen kişilerden Türkiye'ye girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu talep edileceği yazıldı. İlgili kişilerin valilikler tarafından belirlenecek olan yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağı ve karantinanın 14 günün sonuna gelindiği zaman yapılacak olan PCR test sonucunun negatif çıkması ile beraber karantina tedbirinin sonlandırılacağı öğrenildi. Aynı zamanda PCR test sonucu pozitif çıkanların ise o tarih itibari ile izolasyona alınacağı ve 14 günün sonunda negatif sonuç alınması ile birlikte tedbirlerin sonlanacağı bilgilerine ulaşıldı.