Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da Evlendi!

Ünlü sunucu Ece Erken bir süredir aşk yaşadığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da nikah masasına oturarak sevgilisi ile hayatını birleştirdi. Bir süredir inişli çıkışlı bir şekilde devam eden ilişkilerini evliliğe taşıyan ikili bu haber ile sevenlerini mutlu etti. Sunucunun evli ve iki çocuk babası olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşaması magazin gündeminde uzun süre konuşulmuş Ece Erken sonunda işinden ayrılmıştı. Ece Erken ile aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise sunucu ile olan ilişkisi ardından eşinden ayrılma kararı almış ve boşanmıştı. Avukat Mahmut Yazıcıoğlu'nun iki çocuğunun annesinden boşanması ardından bir dargın bir barışık şeklinde ilişkilerine devam eden ikili beraberliklerine yeni bir şans verdi ve Bodrum'da nikah masasına oturdu.

Sosyal medya hesaplarından evlendikleri haberini takipçileri ile paylaşan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu takipçilerinden tebrik mesajı aldı. Ünlü sonucu yapmış olduğu açıklamasına “Herkese selam” şeklinde bir ifade kullanarak başladı. Daha sonra mutluluklarını sevenleri ile paylaşmak istediklerini açıklayan ünlü sunucu Ece Erken, başta ailelerine, dostlarına, sevenlerine ve yanlarında olan herkese teşekkür ettiklerini duyurdu.

Bodrum'da sürpriz bir nikah ile yaklaşık olarak 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dünya evine giren ünlü sunucu Ece Erken, üçüncü evliliğini yaptı. 2007 ile 2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan ile evlenen ünlü sunucu Ece Erken, 2014 ile 2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile bir süre evli kalmıştı. Serkan Uçar ile olan evliliğinden 6 yaşında Eymen isminde bir oğlu olan Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 3. evliliğini de yapmış oldu.

Ünlü sunucu daha önce yapmış olduğu açıklamada evlilik konusunda kafasının karışık olduğunu, iki kere evlenip boşandığını, şimdiki birlikteliğinden de evlilik teklifini aldığını fakat korktuğunu belirtmişti. Evlilik konusunda başarılı olmadığını açıklayan sonucu sevgili olduğu zaman kapıyı vurup gidebildiğini fakat evliyken böyle bir gücü olmadığını söylemişti. Evliliğin kendisine kelepçe takmak gibi geldiğini açıklayan Erken, kapısının evliliğe tam açık olmadığını fakat aralık olduğunu ifade etmişti.