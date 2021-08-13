Denizbank, Kredi Almak İsteyenlere, 55000 TL'ye Kadar, Şartsız, Belgesiz, Kefilsiz Ödeme Yapacak

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için yeni bir kampanya daha başladı. Denizbank üzerinden verilecek olan bu kampanyada müşterilerine hemen onay verilecek. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, başvuru yaptıklarında hemen kredilerini hesaplarına atabilecekler. Bankanın kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu duyuru ile birlikte Denizbank, artık müşterilerine bu kimliksiz gelir belgesiz ve şartsız kredi vereceğini duyurdu.

55000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacak. Banka müşterilerine ayrı faiz oranı uygulanırken, ilk defa kredi alacak olan kişilerin ise kredi notuna göre, faiz oranlar uygulanmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirli şartlar uygun olması durumunda aynı gün içerisinde başvuru yapabilir ve hemen yine aynı gün içerisinde, kredilerini kullanabilirler.

Denizbank 55000 TL için hangi şartları istiyor?

Denizbank üzerinden 55000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan kişilerin kredi başvurusu yapma imkanı sağlanıyor. Şartsız olarak verilecek olan Denizbank kredilerinde kişilerin daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları da gerekiyor. Kredi notuna bakarak, banka müşterilerine kredi onayı vereceği gibi, ayrıca kredi notu sizin faiz oranlarımız da belirleyecektir. Bankalar üzerinden eğer icralık avukatlık veya kırmızı kalem gibi bir durumda iseniz, başvuru yaptığınız zaman otomatik olarak krediniz olumsuz olarak sonuçlanacaktır. Kredi onayı almak isteyen kişilerin temiz bir sicil olması gerekiyor.

Kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Denizbank üzerinden 55000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın en kolay kredi başvuru yöntemlerinden birtanesi olan SMS kredi servisini kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı aldığınız görebiliyorsunuz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin, mesaj gönderdikten sonra 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecek ve kredi sonucu olumlu olması durumunda mesaj içerisinde nekadar kredi onayı aldığını sizlere söylenecektir.

Sms ile kredi başvurusu yapamadıysanız bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç Kredisi Başvurusu Formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz ve SMS Kredi ve internet kredisinde onay alırsanız size en yakın banka şubesine giderek, kimlikle kredi kullanabilirsiniz.