İçerik Yöneticiliğinde Püf Noktalar! Ayda 10 bin TL Kazan!

Gelişen sektörlerinde ön plana çıkan mesleklerden bir diğeri ise içerik yöneticiliğidir. Web sitelerinde ve sosyal mecralarda görsel ve yazılı olarak farklı içerikleri oluşturur ve denetler. Analiz eder, paylaşır. Editörün oluşturduğu paylaşımları yeniden inceler ve uygun olup olmadığının denetlemesini sağlar. Günümüzde ortalama olarak 10.000 TL'ye ulaşan maaşlarla firmalarda çalışma gösterebilir. En düşük ücret ise 9.000 TL'den başlamaktadır. İçerik yöneticisi olmak isteyen bir kişinin 4 yıllık fakülteden mezun olunması gerekir.

Bununla beraber firmalarda içerik yöneticisi olarak çalışabilmek ve ön plana çıkabilmek için ek sertifika eğitimlerine de başvurmak gerekecektir. Bu ek sertifika eğitimleri arasında yazılı ve görsel içerikleri hazırlayabilmek için belgeler kariyerinde daha dijital pazarlamaya odaklı yön vermek isteyenler için oluşturulabilecek özel sertifikalar içerik planlamasına yönelik daha çok bilgi almayı sağlayacak olan kurslara katılarak gelişim sağlanabilir.

İçerik Yöneticisi Ne Yapar?

Özellikle sosyal medyaya ilgi duyanların daha çok tercih edebilecekleri bu bölüm bir kurum altında çalışılabilecek bir prensibe sahiptir. Kişinin görevi kurumdaki konumuna göre değişebiliyor. İşe başlandığı anda neler yapılacağına dair şunlar net olarak ifade edilebilir. İçeriklerin oluşturulmasında hedefe yönelik bir yaklaşımda bulunur. Güncel bilgilerden faydalanılır. Tüm bunlardan içerik yöneticisi sorumludur. İçeriklerin analiz edilebilmesi gerekli yerlerde filtrelenmesi konusunda uzman isimdir.

Hedef kitleye yönelik analiz yapılırken rakip analizi de doğru şekilde gerçekleştirilir. Alanda oluşan tüm yeniliklerin gün gün takip edilmesi ve yeniliklere uygun içeriklerin tasarlanması gereklidir. İçerikler oluşturulurken yasal bir problem oluşmaması için de özellikle kontrol aşamasından geçirecek olan yönetecek kişidir.

İçerik Yöneticisi Kendini Nasıl Geliştirir?

İçerik yazarı editörü, araştırması ve pazarlamacısı. Tüm bu farklı meslek kollarının tek bir noktada birleştiği alan içerik yöneticiliğidir. İçerik yöneticisi olmak isteyen bir kişinin kendisini geliştirebileceği eğitimlere katılarak daha iyi olabileceği konu başlıkları arasında şunlar yer alır: