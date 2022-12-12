Emekli olanlara müjde var! Son dakika! 150 bin TL'ye kadar borçlarınızı kapatın!

Emekli İşletmeciye 150 bin TL Transfer Kredisi: DenizBank emeklilere özel kampanyalarına biri yenisini daha ekliyor. Emekliliği bulunan ve işletme sahipliği yapan emekliler 150.000 TL'ye kadar transfer kredi fırsatından yararlanabiliyor. Üstelik tüm emekliler banka kampanyası dahilinde 24 aya kadar vade fırsatından da faydalanabiliyor. Farklı bir bankada borcu bulunanlar, birden çok bankada borcu bulunanlar ve ödeme zorluğu çekenlerin tek bir noktada tüm borçlarını toplayarak hesabına aylık taksitlendirip borçlarını ödemeye çalışması büyük bir kolaylık sunar. Yapı Kredi bu kolaylığı işletme sahibi emeklilere sunuyor.

150 bin TL Transfer Kredisine Başvuru

Emekli ve esnafa özel sunulan kampanya Denizbank şubelerinden yapılacak başvuru ile geçerli oluyor. Kampanya dönemi devam ederken kişiler ek bir kefil talep edilmiyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya 24 ay vadeli olarak kişiye sunuluyor. Düşük faizli avantajlı kredi fırsatı kapsamında emekli maaşını DenizBank'a transfer eden bu fırsattan yararlanıyor. Denizbank emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözünü veren anında taksitli kredi başvurusunu iletebilir. Bu sayede birikmiş olan tüm borçlar bölümlenerek 24 ay vade süresinde aylık taksitlerle geri ödenebiliyor.

150 bin TL Transfer Kredi Ödeme Tablosu

10.000 TL üzerinden düşünülerek oluşturulmuş bu geri ödeme tablosu 24 ay vadeyle sınırlandırılmıştır. Kredinin kullanılabilir üst limiti 150.000 TL'dir. Kredi tahsis ücreti tek seferlik olarak talep edilecektir.

Aşağıdaki ödeme tablosu incelenebilir: