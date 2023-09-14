Araç sahipleri son iki günde neye uğradığını şaşırdı. Önceki gün sabah saatlerinde başlayan zam dalgası yeni günde etkisini yeniden hissettiriyor. Yapılan son zamlarla beraber benzin ve motorin fiyatları 40 TL'yi aşıyor. Kurda hareketlilik sürdükçe KDV ve ÖTV zammı eklenerek vatandaşın cebine ek yük oluyor. Benzin ve motorin fiyatları bu sabah saatlerinde yeniden değişti.

BENZİN ZAMMI KAÇ TL OLDU?

5 Eylül tarihinde LPG'ye 1 lira 30 kuruşluk zam uygulandı. O tarihten sonra akaryakıt piyasaları durgunluğunu korudu. Önceki gün motorine gelen 2 liralık zammın ardından yeniden hareketlilik basladi. 37 TL olan motorinin litresi illere göre değişmekle beraber 40 TL'yi gördü.

Motorine yapılan zammın ardından gece yarısı itibariyle benzine yeni bir zam geldi. 1 lira 60 kuruşluk zam sonrası benzin fiyatları illere göre değişmekle beraber 38 TL'yi ilk kez aştı.

BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM!

21 Temmuz tarihinde motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi ve o tarihten itibaren motorin 5 farklı kez yeniden zamlandı. Son olarak 13 Eylül tarihinde 2 lira zam uygulandı ve güncel motorin fiyatı İstanbul'da 39,99 TL'ye ulaştı.

25 Temmuz tarihinde benzine 2 TL'lik zam uygulandı. O tarihten itibaren tam 3 kez benzin zam mı yapıldı. Son olarak 14 Eylül tarihinde (bu sabah) 1 lira 60 kuruşluk yeni zam yapıldı. Benzine uygulanan son zam ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38,52 TL'ye dayandı.

14 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ BENZİN, MOTORİN, LPG FİYAT LİSTESİ

-İstanbul benzinin litresi 38,52 TL

-İstanbul motorinin litresi 39,99 TL

-İstanbul LPG'nin litresi 17,60 TL

-Ankara benzinin litresi 39,10 TL

-Ankara motorinin litresi 40,52 TL

-Ankara LPG'nin litresi 17,59 TL

-İzmir benzinin litresi 39,22 TL

-İzmir motorinin litresi 40,71 TL

-İzmir LPG'nin litresi 17,33 TL