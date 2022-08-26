İbrahim Tatlıses Sağlık Durumu Nasıl, Yürüyebiliyor Mu, Nerede Kaza Yaptı?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses konser vermek adına yolda olduğu sırada bir trafik kazası geçirerek gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi. Kaza haberiyle sevenlerini endişeye sürükleyen ve sağlık durumu hakkında merak konusu olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, üzücü bir olay ile gündemde yer aldı. Peki İbrahim Tatlıses nerede ve hangi bölgede kaza geçirdi, İbrahim Tatlıses son sağlık durumu nasıl, iyi mi?

Trafik kazası geçirmesi ile gündemde yer alan usta şarkıcı İbrahim Tatlıses yaşamış olduğu olay sonucunda araç içerisinde mahsuru kalmış ve daha sonra ekipler yardımıyla dışarı çıkartılmıştı. Araçtan ekiplerin göstermiş olduğu yoğun mücadelesi sonucunda çıkarılan usta sanatçı daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza sonrasında olay yerinde yangının da meydana geldiği öğrenilirken İbrahim Tatlıses'in aracı ile çarpışan kamyon sebebiyle yangının çıktığı bilgisine ulaşılmıştı. Alevlerin kısa süre içerisinde olay yerinde parlamaya başladığı açıklanmış ve çevrede bulunan vatandaşların ise bu sırada olaya yangın tüpleri ile müdahale ettiği belirtilmişti. Bu olaylar yaşanırken araç içerisinde mahsur kalan usta sanatçı İbrahim Tatlıses ise vatandaşların yardımı ile alevilerden kurtuldu ve hastanede tedavi altına alındı.

Araç içerisinden kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile beraber biri kadın 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı ve ünlü ismin sağlık durumu merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses'in yaşanan kaza sonucunda ayağından yaralandığı öğrenilirken sağlık durumunun da iyi olduğu açıklandı. Diğer taraftan araç içerisinde bulunan kadının durumunun ise ağır olduğu ifade edildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Yaşanan trafik kazasının Bodrum Yalıkavak yolunda yaşandığı öğrenildi ve ünlü isim üzücü haber ile gündemde yer aldı.

Ölümden dönen ünlü türkücü Yalıkavak'ta otomobil içerisinde bulunduğu sırada şarampolden yuvarlanarak sevenlerini korkutmuştu. Sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tedavi görmesinden sonra hastane odasında sağlık durumu hakkında açıklama yapmayı da ihmal etmedi. Hayranlarını sevdiğini açıklayan ünlü şarkıcı arayan ve kendisini soran herkese de teşekkür ettiğini belirtti.

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde sabah saatlerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada bir kamyon ile çarpışmış ve ünlü türkücünün aracının yoldan çıkarak şarampole devrildiği bilgisine ulaşılmıştı. Aracın kaza sebebiyle ağır hasar aldığı öğrenilirken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ise araç içerisinde sıkıştığı ve daha sonra bölgeye yardım etmesi için çok sayıda ekibin sevk edildiği belirtilmişti.

Ekiplerin olay yerine gelmesi sonrasında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kurtarıldığı öğrenildi ve başarılı ismin vinç yardımıyla ambulansa ve daha sonrasında hastaneye götürüldüğü açıklandı. Basının görüntü alması ise engellendi ve ünlü türkücünün sağlık durumu merak konusu oldu.

Yaşanan kaza sonrasında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in konuşabildiği ve bilincinin açık olduğu öğrenilirken kazada toplamda 5 kişinin yaralandığı bilgisine de ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İbrahim Tatlıses'i Telefonla Arayarak Geçmiş Olsun Dedi

Trafik kazası geçiren sanatçıyı arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçmiş olsun temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi. İbrahim Tatlıses'in bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile İdo Tatlıses de kaza haberini alması sonrasında bölgeye geldi ve babalarını gördü.