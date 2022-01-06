Cumhurbaşkanı İmzayı Attı! Ev Hanımlarına Müjde! Emeklilik Geldi! Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları Neler?

Türkiye'de sigortalı olabilmek için üç şart var: yıl, prim ve yaş. Bu kriterleri sağlayan vatandaşlar emekli olmaya hak kazanır. Prim, çalışanın emekli olabilmesi için şirket tarafından ödenir. Kendi işinin sahibi olanlar ve kendi primlerini ödeyenler Bağkur aracılığıyla emekli olabilirler. Bunun dışında iş bulamayan, primleri yetersiz olan, ev hanımlarına emeklilik imkanları sunulmaya başlanmıştır.

Bu haktan yararlananlar belirlendi. Ev hanımları emeklilik planı ile artık çalışmayan ve ev hanımı olan konut sakinleri emekli olma şansına sahip oluyor. Bu hak, Türkiye'de yaşayan, 18 yaşını doldurmuş ve maluliyet aylığı almayan herkes için geçerli olacaktır. Bu imkandan 5510 sayılı kanuna göre zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar ile hali hazırda sigortalı olanlar yararlanabilecektir.

Nereye Başvurulur?

Her ay öngörülen tutarı ödeyen kişi emeklilik garantisi oluşturmuştur. Geleceğine yatırım yaparak sigortalı olmak isteyen ev kadınları emekli olmanın şartlarını daha kolay getirecektir. Bunun için İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Beyannamesi'ni doldurarak bulunduğunuz ilinizdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya sosyal güvenlik kurumlarına teslim ediniz. Bireyler başvuru için gerekli dilekçeyi kullanarak başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabileceklerdir.

İsteğe bağlı sigorta başvurularınızda kazancınızın alt ve üst limitleri belirlenerek, sigorta ödemeleriniz orta tutar şeklinde yapılır. Aylık ana gelirin yüzde 32'si olan bu tutarı sigortalı belirler. Bu yılın en düşük primi 1144 TL olarak hesaplandı. Bu tutarın üzerinde para yatırmak isteyen vatandaşlar bunu yedi buçuk katına kadar yapabilirler.