İBB’den Sosyal Yardımlar Başladı! TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar Ödeme Nakit Alıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal yardım kampanyaları yeni yıl öncesinde hızlandırılmış durumda. İBB tarafından kentteki ihtiyaç sahiplerine hem nakdi hem de ayni sosyal yardımlar verilecek. Ayrıca artık ihtiyaç sahipleri, İBB sosyal yardım başvurularını çevrimiçi olarak da gerçekleştirebilecekler. Peki, İBB sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

İBB'nin sunduğu sosyal yardımlar özellikle yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahipleri için oldukça önemli. İBB, nakit yardımlarının yanı sıra ısınma yardımı, gıda yardımı gibi ayni yardımlar da sağlamaktadır.

İBB sosyal yardımlarına başvuruda bulunmak isteyen tüm ihtiyaç sahipleri başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Başvuruların onaylanması halinde ihtiyaç sahipleri, ayni ve nakdi yardımlardan hemen yararlanabilmektedir. İBB tarafından kira yardımı, çocuk yardımı, yakacak yardımı gibi birçok sosyal yardım programı sunulmaktadır.

İBB sosyal yardım başvuruları artık internet üzerinden de yapılabilmektedir. İstanbul'da ikamet eden ihtiyaç sahipleri, İBB'nin sunmuş olduğu sosyal yardımlara çevrimiçi olarak başvuruda bulunabilmektedir. Ancak, İBB sosyal yardım başvuru şartları arasında hanede kişi başına düşen gelir tutarı önemli bir kriterdir. Bu kapsamda, 2023 asgari ücret tutarı olan 8.506 TL üzerinden hesaplanan hanede kişi başına düşen aylık gelirin 2.126,50 TL'nin altında olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan tüm ihtiyaç sahipleri, İBB'ye sosyal yardım başvurusunda bulunabilirler.



BAŞVURU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım kampanyalarını yeni yıl öncesinde hızlandırdı. İBB, İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine hem nakdi hem de ayni sosyal yardımlar sunmaktadır. Bu sosyal yardımlar arasında ısınma yardımı, gıda yardımı, kira yardımı ve çocuk yardımı gibi pek çok program bulunuyor. Ancak, İBB sosyal yardımlara başvuruda bulunabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Öncelikle, hanede kişi başına düşen aylık gelirin 2.126,50 TL'nin altında olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan tüm ihtiyaç sahipleri, İBB'ye başvuru yapabiliyorlar.

Daha önce sosyal yardım başvuruları İBB İletişim Merkezleri veya "ALO 153" destek hattı üzerinden gerçekleştiriliyordu. Ancak, İBB tarafından yeni açılan sosyal yardım başvuru ekranı sayesinde artık internet üzerinden de sosyal yardım başvurusu yapılabiliyor. İBB'nin "sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru" adresine girerek, kolay bir şekilde sosyal yardım başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru ekranında "T.C. Kimlik Numarası", "İsim", "Soyisim", "Doğum Tarihi" ve "Covid-19 Durumu" bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi gerekiyor. Bu kanaldan yapılacak başvurular, değerlendirme süreci sonunda geri dönüş sağlanarak sonuçlandırılıyor.