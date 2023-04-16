Emeklilere Karşılıksız, Belgesiz 10.000 TL Ödeme Olacak, Bu Bankalardan işlem Yapanlara Verilecek!

Bankaların açıklamasına göre, emekliler için maaş promosyonu ve zam haberleri geldi. 2023 yılında gerçekleştirilecek emekli maaşı zammının yanı sıra, emekliler bankalar aracılığıyla 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecekler.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşı promosyonu konusunda önemli bir adım attı ve emeklilerin maaşlarını İş Bankası'na taşıması halinde 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Kampanya kapsamında, 1.11.2022 - 31.03.2023 tarihleri arasında başka bir bankadan emekli maaşı alanların İş Bankası'na taşıması gerekiyor. Promosyon ödemesi, ilk maaş ödemesiyle birlikte gerçekleştiriliyor ve taşınan emekli maaşının 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşınmaması şartı var.

Promosyon ödemesi tutarı, emekli maaşının tutarına göre değişiyor. 3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasında olanlar için 5.250 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında olanlar için 6.750 TL ve 10.000 TL ve üzeri emekli maaşları için ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Bu promosyon kampanyası, diğer bankaların da benzer şekilde emeklilere promosyon ödemesi yapacaklarını açıklamalarıyla devam edecek gibi görünüyor. Emekliler, maaşlarını taşıyarak bu fırsatları değerlendirebilirler.

GARANTİ BANKASI

Bankaların emekli maaş promosyonu kampanyaları devam ediyor. Garanti BBVA, farklı bir bankadan aldığı emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca farklı bir yere taşımayan emeklilere 31 Ocak'a kadar 6.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Maaş tutarına göre promosyon ödemesi alınan kampanyada, 3.499 TL'ye kadar olan emekliler 3.600 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasında olanlar 4.200 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında olanlar 5.400 TL ve 10.000 TL ve üzerinde olanlar ise 6.000 TL alabiliyor. Bununla birlikte, 31 Ocak'a kadar 1 Bonus kredi kartı ve 2 otomatik fatura talimatı oluşturarak, 1.500 TL değerinde Bonus kazanmak da mümkün.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası da emekli maaş promosyonu kampanyası düzenliyor. Farklı bir bankadan aldığı emekli maaşını getiren ve 3 yıl boyunca götürmeyen müşterilerine 31 Ocak'a kadar 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Maaş tutarına göre promosyon ödemesi alınan kampanyada, 3.499 TL'ye kadar olan emekliler 4.200 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasında olanlar 4.900 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında olanlar 6.300 TL ve 10.000 TL ve üzerinde olanlar ise 7.000 TL ödeme alıyor. Ayrıca, 60 gün içerisinde 2 yeni otomatik ödeme talimatı oluşturanlara 200 TL ek nakit ödül veriliyor. Yapı Kredi Bankası kredi kartı alan ve 28 Şubat'a kadar 500 TL harcama yapanlara da ek 300 TL nakit promosyon veriyor.