Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler, üniversitelere kayıtlarını yaptıktan sonra konaklamak için yurtları araştıracak. İstanbul’da okuyan öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yurtlarında kalabilir. İBB, öğrencilerin konaklaması için belirli bir kapasiteye sahip yurt seçenekleri sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtlarına ne zaman başvurulabileceği belli oldu. Öğrencilerin yurtlarda kalabilmek için başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Öte yandan yurt kayıt ücretleri de yeni eğitim dönemi için güncellendi. Öğrenciler, İBB yurtları için ne kadar ödeme yapması gerektiğini merak ediyor. Yeni ücretler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı.

İBB YURT ÜCRETLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 8 tane kız yurdu var. Belediyenin 6 tane de erkek yurdu bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni dönem öncesinde kayıt ücretlerini açıkladı. İBB yurt ücretinin aylık 1300 TL olduğu ifade edildi.

Yurt başvurusu için T.C. vatandaşı olmak gerekiyor. Örgün eğitim veren kurumlara kayıtlı olmak da şartlar arasında bulunuyor. Okulun İstanbul’da yer alması, gereken şartlar arasındadır. Ailenin İstanbul dışında yaşaması da istenen şartlardandır.

Adli sicil ve arşiv kaydı olmaması, İBB tarafından istenen şartlardan biridir. Yurtlarda kalacak kişilerin kamu personeli olmaması gerekir. Öğrenci, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmalı ve bulaşıcı hastalık taşımamalıdır.

BAŞVURULAR, 21 AĞUSTOS’TA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular, 21 Ağustos tarihinde başlayacak. Başvuru sonrasında oluşan asil ve yedek liste 11 Eylül tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak.

Öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında da kalabilir. Bu yurtların ücreti ile İBB yurtları ücretleri arasında fark bulunuyor. Yurtlarda kahvaltı, yemek gibi hizmetler de veriliyor. Yurtlarda kalanların belli kurallara uyması şarttır. Yurt kurallarına uymayan öğrencilerin, yurttan çıkarılması gibi bir durum söz konusu olabilir.

Yurtlarda bulunan odalarda kalan kişi sayısı, kapasiteye göre değişiklik gösteriyor. Bazı KYK yurtlarında ranza sistemi olsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, karyola sistemi tercih ediliyor.